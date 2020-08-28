В реке на Житомирщине утонула «Таврия»: владелица забыла поставить на «ручник». ФОТО

В Житомирской области спасателям пришлось доставать из реки автомобиль. Оказалось, что владелица "Таврии" забыла поставить автомобиль на "ручник" и он съехал в водоем.
Инцидент произошел 27 августа в городе Олевск.
"На месте происшествия спасатели выяснили, что легковой автомобиль "Таврия" тонет в водоеме, на расстоянии около 5 м от берега. Чтобы убедиться, что в салоне автомобиля никого нет, один из бойцов ГСЧС поплыл к легковушке. Также он же и зацепил "лебедкой" с пожарного авто за бампер "Таврии", чтобы отбуксировать транспортное средство на берег"
, - отмечают спасатели Олевского районного сектора Управления ГСЧС.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в реке вблизи Житомира обнаружили утопленный автомобиль, а в его салоне - тело владельца
.