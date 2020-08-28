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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 28 » 14:51:42

В реке на Житомирщине утонула «Таврия»: владелица забыла поставить на «ручник». ФОТО

Сегодня, 15:14:42 448 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В реке на Житомирщине утонула «Таврия»: владелица забыла поставить на «ручник». ФОТО

 В Житомирской области спасателям пришлось доставать из реки автомобиль. Оказалось, что владелица "Таврии" забыла поставить автомобиль на "ручник" и он съехал в водоем.

Инцидент произошел 27 августа в городе Олевск.

"На месте происшествия спасатели выяснили, что легковой автомобиль "Таврия" тонет в водоеме, на расстоянии около 5 м от берега. Чтобы убедиться, что в салоне автомобиля никого нет, один из бойцов ГСЧС поплыл к легковушке. Также он же и зацепил "лебедкой" с пожарного авто за бампер "Таврии", чтобы отбуксировать транспортное средство на берег", - отмечают спасатели Олевского районного сектора Управления ГСЧС.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщал "Журнал Житомира", в реке вблизи Житомира обнаружили утопленный автомобиль, а в его салоне - тело владельца.





Тэги: авто, Житомирщина
Комментариев: 1
velcade
1 Санитар (velcade)   • 16:03:40, Сегодня [Материал]
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