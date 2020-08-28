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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Август » 28 » 15:59:42

«Штуку гривен дадут»: в Житомире группа лиц «покупала» копии паспортов на выборы мэра Киева. ФОТО

Сегодня, 16:20:42 378 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Штуку гривен дадут»: в Житомире группа лиц «покупала» копии паспортов на выборы мэра Киева. ФОТО

 Сначала 200 грн за копию паспорта и кода, а 25 октября - 1000 грн за фото галочки в бюллетене за нужного кандидата на должность мэра Киева. Такую схему неизвестная группа лиц организовала в Житомире.

Как сообщает всеукраинская общественная организация ОПОРА, 29 июля в общедоступной группе в социальной сети появилось объявление: "Завтра 30/07/20 150 грн час для всех. Масовка. Пишите в личку".



Через некоторое время объявление было изменено на: "1150 за два дня! Кто желает, звоните" и был указан контактный номер телефона.



Чтобы узнать подробности, журналисты позвонили по указанному номеру. Мужчина по имени Максим в разговоре рассказал, что на выборы 25 октября собирают людей для голосования в Киеве.
 

"Это массовка в выборах. Надо просто люди. Будет 25 октября в Киеве. Завтра надо прийти и зарегистрироваться, если вы будете ехать на Киев. Завтра 150 грн на руки, а 1000 грн уже в Киеве. Проезд бесплатный, питание есть и обратно завозят. Хотите своим ходом приедете, или на автобусе. Там надо будет сфотографировать на телефон, что вы проголосовали за этого человека. Я еще пока кандидата не могу озвучить, потому что нам это пока не сообщают. Завтра за регистрацию получите 150 грн на руки, а потом едете вы или не едете - это уже ваше дело. С собой иметь паспорт и код", - сказал Максим.

 

Встреча назначил на 8:30 утра 30 июля на Крошне возле отделения банка.

Впоследствии пришли так называемые руководители: мужчина и две девушки. Спросили группу пенсионеров, сколько их, взяли копии паспортов. Одна из руководительниц собрала у пенсионеров паспорта и впоследствии пошла делать ксерокопии. Затем присоединились еще двое руководителей, которые привели "своих" людей.




 

"Нас несколько человек собирает группы. Голосование 25 октября состоится в Киеве, будут мэра Киева выбирать. За ваш голос дают 1200 грн, 200 грн сейчас за то, что вы подаете заявку, вы будете ехать, и уже когда проголосовали в палатке, поставили галочку, вам штуку гривен дадут. Зашли в палатку, проголосовали, поставили галочку, сфотографировали, вышли, показали, вам 1000 гривен дали, подождали всех остальных и едем в Житомир", - рассказал один из руководителей.




Еще один из так называемых руководителей отметил, что поездка в Киев будет на весь день и проголосовать в Житомире уже нельзя. Также он добавил, что сегодня можно получить 200 грн в замен на копию паспорта и кода, а затем решить, ехать в Киев или нет.
 

"Все хорошо. Но не понимаем, почему нам дали 800 грн", - сказали своему руководителю парень и девушка, выйдя из машины.

Всего на встречу пришли около 20 человек.





Координатор наблюдения ОПОРЫ за выборами в Житомирской области Тарас Чмут считает: "Такая схема, вероятно, применялась для изменения избирательного адреса, ведь обязательным условием было иметь при себе копию паспорта и кода".

По состоянию на 28 августа по данным Государственного реестра избирателей, 282 избирателей из житомирской громады изменили избирательный адрес.

Тэги: выборы, Житомир, Киев
Комментариев: 1
RaID
1 Сергій (RaID)   • 17:37:23, Сегодня [Материал]
0

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