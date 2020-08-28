«Штуку гривен дадут»: в Житомире группа лиц «покупала» копии паспортов на выборы мэра Киева. ФОТО

Сначала 200 грн за копию паспорта и кода, а 25 октября - 1000 грн за фото галочки в бюллетене за нужного кандидата на должность мэра Киева. Такую схему неизвестная группа лиц организовала в Житомире.
Как сообщает всеукраинская общественная организация ОПОРА, 29 июля в общедоступной группе в социальной сети появилось объявление: "Завтра 30/07/20 150 грн час для всех. Масовка. Пишите в личку".
Через некоторое время объявление было изменено на: "1150 за два дня! Кто желает, звоните" и был указан контактный номер телефона.
Чтобы узнать подробности, журналисты позвонили по указанному номеру. Мужчина по имени Максим в разговоре рассказал, что на выборы 25 октября собирают людей для голосования в Киеве.
"Это массовка в выборах. Надо просто люди. Будет 25 октября в Киеве. Завтра надо прийти и зарегистрироваться, если вы будете ехать на Киев. Завтра 150 грн на руки, а 1000 грн уже в Киеве. Проезд бесплатный, питание есть и обратно завозят. Хотите своим ходом приедете, или на автобусе. Там надо будет сфотографировать на телефон, что вы проголосовали за этого человека. Я еще пока кандидата не могу озвучить, потому что нам это пока не сообщают. Завтра за регистрацию получите 150 грн на руки, а потом едете вы или не едете - это уже ваше дело. С собой иметь паспорт и код", - сказал Максим.
Встреча назначил на 8:30 утра 30 июля на Крошне возле отделения банка.
Впоследствии пришли так называемые руководители: мужчина и две девушки. Спросили группу пенсионеров, сколько их, взяли копии паспортов. Одна из руководительниц собрала у пенсионеров паспорта и впоследствии пошла делать ксерокопии. Затем присоединились еще двое руководителей, которые привели "своих" людей.
"Нас несколько человек собирает группы. Голосование 25 октября состоится в Киеве, будут мэра Киева выбирать. За ваш голос дают 1200 грн, 200 грн сейчас за то, что вы подаете заявку, вы будете ехать, и уже когда проголосовали в палатке, поставили галочку, вам штуку гривен дадут. Зашли в палатку, проголосовали, поставили галочку, сфотографировали, вышли, показали, вам 1000 гривен дали, подождали всех остальных и едем в Житомир", - рассказал один из руководителей.
Еще один из так называемых руководителей отметил, что поездка в Киев будет на весь день и проголосовать в Житомире уже нельзя. Также он добавил, что сегодня можно получить 200 грн в замен на копию паспорта и кода, а затем решить, ехать в Киев или нет.
"Все хорошо. Но не понимаем, почему нам дали 800 грн", - сказали своему руководителю парень и девушка, выйдя из машины.
Всего на встречу пришли около 20 человек.
Координатор наблюдения ОПОРЫ за выборами в Житомирской области Тарас Чмут считает: "Такая схема, вероятно, применялась для изменения избирательного адреса, ведь обязательным условием было иметь при себе копию паспорта и кода".
По состоянию на 28 августа по данным Государственного реестра избирателей, 282 избирателей из житомирской громады изменили избирательный адрес.