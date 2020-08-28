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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Август » 28 » 20:12:03

Матвій Хренов: Що робити, аби місто стало помітно чистішим. ВІДЕО   PR  

Вчера, 20:22:48 454 6 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Матвій Хренов: Що робити, аби місто стало помітно чистішим. ВІДЕО

Деталі мають значення, бо саме з них і складається комфортне життя у місті.

У фільмах ми дуже часто дивуємося, що герої взутими лягають на ліжка. Я був за кордоном і бачив, що по поверненню додому ти маєш чисте взуття. У нас же іноді хочеться роззутися прямо в під’їзді.

У чому ж різниця? Прогулявся по центру міста. Деталі дивіться у відео:
 



Пресслужба Матвія Хренова

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Комментариев: 6
Atillanta
1 Иванна (Atillanta)   • 20:33:19, Вчера [Материал]
+3

Забрати з мiста Хренова.
bda
2 ДДД (bda)   • 20:54:05, Вчера [Материал]
+5

Метлу - в руки!
MAS-ter
3 Mast (MAS-ter)   • 21:30:59, Вчера [Материал]
+1

Удивительны дела твои, Господи.
Двоюродный брат и сестра как бы соперничают за кресло мэра. А нынешний мэр со старшим братиком на один горшок ходили. Кандидатов много. Но они все с одной семьи.
viewer
4 Name Surname (viewer)   • 21:36:10, Вчера [Материал]
+2

Хренов явно прочитав пост Лєбєдєва
https://tema.livejournal.com/1620372.html
TerminatorUA
5 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 21:47:48, Вчера [Материал]
+3

Пане Хренов, а де ви були раніше? Чому Ви з пані Розенблат та пані Зубко з'явились водночас напередодні виборів?
den2016
6 Деня (den2016)   • 00:49:27, Сегодня [Материал]
0

Совпадение? Не думаю
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