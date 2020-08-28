Матвій Хренов: Що робити, аби місто стало помітно чистішим. ВІДЕО

Деталі мають значення, бо саме з них і складається комфортне життя у місті.

У фільмах ми дуже часто дивуємося, що герої взутими лягають на ліжка. Я був за кордоном і бачив, що по поверненню додому ти маєш чисте взуття. У нас же іноді хочеться роззутися прямо в під’їзді.

У чому ж різниця? Прогулявся по центру міста. Деталі дивіться у відео:







Пресслужба Матвія Хренова