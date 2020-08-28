Матвій Хренов: Що робити, аби місто стало помітно чистішим. ВІДЕО

Деталі мають значення, бо саме з них і складається комфортне життя у місті.
У фільмах ми дуже часто дивуємося, що герої взутими лягають на ліжка. Я був за кордоном і бачив, що по поверненню додому ти маєш чисте взуття. У нас же іноді хочеться роззутися прямо в під’їзді.
У чому ж різниця? Прогулявся по центру міста. Деталі дивіться у відео:
Пресслужба Матвія Хренова
Двоюродный брат и сестра как бы соперничают за кресло мэра. А нынешний мэр со старшим братиком на один горшок ходили. Кандидатов много. Но они все с одной семьи.
https://tema.livejournal.com/1620372.html