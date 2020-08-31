5 сентября состоится фестиваль «День житомирянина»: на праздник приедет Jerry Heil

5 сентября на площади имени Королева и на улице Михайловской состоится культурный арт-фестиваль «День житомирянина». Об этом стало известно из проекта решения исполкома, опубликованного на сайте мэрии
.
«С целью объединения житомирян всех стран мира, которые родились в этом городе, которые жили в этом городе, которые сегодня живут в этом городе, жизнь и деятельность которых связаны с Житомиром, направленные на создание условий для приветствия каждого горожанина...»
, - говорится в проекте решения.
На мероприятии житомирян и гостей города ждут выступления житомирских артистов, тематические и цветочные фото-зоны, выставка - продажа цветов. Изюминкой праздника станет приезд украинской певицы Jerry Heil.
В городском совете подчеркивают, что фестиваль планируют проводить ежегодно в первые выходные сентября.
Напомним, в апреле 2019 года городской совет изменил дату празднования Дня Житомира
: со второй субботы сентября на третью субботу мая. Из-за пандемии и карантина в мае празднование не проводили.