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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 31 » 08:57:24

5 сентября состоится фестиваль «День житомирянина»: на праздник приедет Jerry Heil

Сегодня, 09:03:24 1045 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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5 сентября состоится фестиваль «День житомирянина»: на праздник приедет Jerry Heil

 5 сентября на площади имени Королева и на улице Михайловской состоится культурный арт-фестиваль «День житомирянина». Об этом стало известно из проекта решения исполкома, опубликованного на сайте мэрии.

«С целью объединения житомирян всех стран мира, которые родились в этом городе, которые жили в этом городе, которые сегодня живут в этом городе, жизнь и деятельность которых связаны с Житомиром, направленные на создание условий для приветствия каждого горожанина...», - говорится в проекте решения.

На мероприятии житомирян и гостей города ждут выступления житомирских артистов, тематические и цветочные фото-зоны, выставка - продажа цветов. Изюминкой праздника станет приезд украинской певицы Jerry Heil.

В городском совете подчеркивают, что фестиваль планируют проводить ежегодно в первые выходные сентября.

Напомним, в апреле 2019 года городской совет изменил дату празднования Дня Житомира: со второй субботы сентября на третью субботу мая. Из-за пандемии и карантина в мае празднование не проводили.
Тэги: День житомирянина, фестиваль, Житомир
Комментариев: 2
current_user
1 Current User (current_user)   • 10:49:43, Сегодня [Материал]
+4

Коронавірус? Нє, не чули.
Живу_на_Восточной
2 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 11:32:17, Сегодня [Материал]
+3

вхід по "картці житомирянина"?
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