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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Сентябрь » 1 » 09:28:16

Партія «Слуга народу» висунула Віктора Євдокимова кандидатом у мери Житомира   PR  

Сегодня, 09:10:16 1024 3 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Партія «Слуга народу» висунула Віктора Євдокимова кандидатом у мери Житомира

 31 серпня 2020 року політична партія «Слуга народу» офіційно визначилася з кандидатами на посади міських голів українських міст. Свого кандидата отримав і Житомир. Віктор Євдокимов, який сьогодні займає посаду ректора Державного університету «Житомирська політехніка», твердо налаштований на перемогу. 
 

«Я йду на посаду міського голови Житомира за підтримки партії «Слуга народу» та президента України Володимира Зеленського. Я хочу зробити Житомир справжнім європейським містом, дружнім до городян. Де люди, промислове виробництво, земля, вода, повітря – існуватимуть у повній гармонії. Я економіст, ректор технічного вишу і добре знаю, як працює сучасна економіка та міське господарство. Я та моя команда зробимо все, щоб у часи пандемії житомиряни не втрачали робочі місця, а навпаки – мали вибір високооплачуваних вакансій. Допомога захисникам України – ще одна з моїх пріоритетних програм. Хлопці, які повернуться з передової, повинні бути впевнені у своєму майбутньому. Після окопів та обстрілів їх чекає пільгове навчання у «Житомирській політехніці», престижні професії та успішна кар’єра у будь-якій сфері сучасного життя. Я не збираюсь миритися з проблемами у Житомирі – я хочу усунути їх назавжди, принципово змінивши якість життя у рідному місті!» – заявив Віктор Євдокимов.




Ім’я В. Євдокимова, який представлятиме президентську  партію на місцевих виборах в Житомирі, назвали під час позачергового з’їзду партії «Слуга народу», який відбувся в столичному конгрес-виставковому центрі «Парковий». Разом з ним на вибори йде команда амбітних городян, які претендують на крісла депутатів міської ради Житомира – яких, за діючим законодавством, має бути 42.




 

«Ми продовжуємо з’їзд політичної партії «Слуга народу», який розпочався вчора. Ми зробили паузу посередині вирішення питання про участь нашої партії у місцевих виборах. Команда, з якою ми йдемо на місцеві вибори, це ті сміливі та відчайдушні люди, які підуть давати справжній політичний бій існуючій політичній системі, тим самим кланам, вкоріненим мерам і не завжди гарному їх оточенню. Вперше в історії України ми партія, команда якої не висуває жодного діючого мера в обласних центрах. Це теж дуже серйозний крок. Поза тим ці всі люди – професіонали своєї справи, дуже впевнені та дуже амбітні. За ці два дні, коли вони в секретному місці проходили навчання, ми побачили, що це саме ті кандидати, які нас дуже серйозно представлять на місцевих виборах» – сказав голова політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.




Крім Віктора Євдокимова, на з’їзді також одноголосно затвердили ще 21 кандидата на посади мерів обласних центрів: 
 
  • Дніпро: Сергій Риженко; 
  • Запоріжжя: Віталій Тишечко; 
  • Івано-Франківськ: Олександр Богачов; 
  • Київ: Ірина Верещук; 
  • Кривий Ріг: Дмитро Шевчик; 
  • Кропивницький: Ольга Ковальова-Алокілі; 
  • Львів: Тарас Кльофа; Миколаїв: 
  • Тетяна Домбровська; 
  • Одеса: Олег Філімонов; 
  • Полтава: Сергій Іващенко; 
  • Рівне: Віталій Коваль; 
  • Суми: Тетяна Рябуха; 
  • Слов’янськ: Ольга Алтуніна; 
  • Тернопіль: Віктор Гевко; 
  • Ужгород: Віктор Щадей; 
  • Харків: Олексій Кучер; 
  • Херсон: Юрій Кирилов; 
  • Хмельницький: Інна Ящук; 
  • Черкаси: Віталій Ільченко; 
  • Чернівці: Віталій Другановський;  
  • Чернігів: Юрій Тарасовець. 

На з’їзді також були присутні президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков та прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

Пресслужба Віктора Євдокимова
Комментариев: 3
master_zr
1 master (master_zr)   • 10:02:46, Сегодня [Материал]
-6

Я особисто не підтримую Зененського-Коломойського
але буду голосувати за Євдокимова!!!

це єдиний нормальний кандидат

проти зграйки злодюжок повязаних між собою: Сухомлин-Зубко-Розенблат-Хренов
andriiua
2 andrii (andriiua)   • 11:01:01, Сегодня [Материал]
+7

з 2011 (32) — проректор
2012 (33) — професор
2016 (37) — в.о. ректора

кто его такого молодого и красивого протягивал за уши? только не нужно рассказывать, что он взял харизмой и заинтриговал все научное сообщество своими более сотней плагиатных работ )
lg2013
3 lg (lg2013)   • 18:59:49, Сегодня [Материал]
+2

Я не буду голосувати за Євдокимова тільки через те, що він іде від партії "слуг олігархів".
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