Партія «Слуга народу» висунула Віктора Євдокимова кандидатом у мери Житомира

«Я йду на посаду міського голови Житомира за підтримки партії «Слуга народу» та президента України Володимира Зеленського. Я хочу зробити Житомир справжнім європейським містом, дружнім до городян. Де люди, промислове виробництво, земля, вода, повітря – існуватимуть у повній гармонії. Я економіст, ректор технічного вишу і добре знаю, як працює сучасна економіка та міське господарство. Я та моя команда зробимо все, щоб у часи пандемії житомиряни не втрачали робочі місця, а навпаки – мали вибір високооплачуваних вакансій. Допомога захисникам України – ще одна з моїх пріоритетних програм. Хлопці, які повернуться з передової, повинні бути впевнені у своєму майбутньому. Після окопів та обстрілів їх чекає пільгове навчання у «Житомирській політехніці», престижні професії та успішна кар’єра у будь-якій сфері сучасного життя. Я не збираюсь миритися з проблемами у Житомирі – я хочу усунути їх назавжди, принципово змінивши якість життя у рідному місті!» – заявив Віктор Євдокимов.

«Ми продовжуємо з’їзд політичної партії «Слуга народу», який розпочався вчора. Ми зробили паузу посередині вирішення питання про участь нашої партії у місцевих виборах. Команда, з якою ми йдемо на місцеві вибори, це ті сміливі та відчайдушні люди, які підуть давати справжній політичний бій існуючій політичній системі, тим самим кланам, вкоріненим мерам і не завжди гарному їх оточенню. Вперше в історії України ми партія, команда якої не висуває жодного діючого мера в обласних центрах. Це теж дуже серйозний крок. Поза тим ці всі люди – професіонали своєї справи, дуже впевнені та дуже амбітні. За ці два дні, коли вони в секретному місці проходили навчання, ми побачили, що це саме ті кандидати, які нас дуже серйозно представлять на місцевих виборах» – сказав голова політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.