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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 1 » 15:26:28

Житомирский бассейн «Авангард» проверили на соблюдение карантина: есть мелкие нарушения

Сегодня, 15:57:28 396 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский бассейн «Авангард» проверили на соблюдение карантина: есть мелкие нарушения

 В Житомире продолжаются проверки субъектов хозяйствования относительно соблюдения противоэпидемических мероприятий. 1 сентября комиссия проверила бассейн детско-юношеской спортивной школы «Авангард». Об этом «Журналу Житомира» рассказали в городском совете.
 

«Комиссионное обследование провели члены мобильной группы в составе представителей городского управления ГУ Госпродпотребслужбы в Житомирской области, департамента экономического развития городского совета, управления по связям с общественностью городского совета, Житомирского отдела полиции ГУНП в Житомирской области», - информирует мэрия.


При обследовании было установлено, что в заведении в основном придерживаются рекомендованных противоэпидемических мероприятий.

Однако, комиссией были выявлены отдельные недостатки:
 
  • работники заведения не обеспечены 5-ти дневным запасом защитных масок;
  • не обеспечено постоянное наличие мыла и бумажных полотенец в санузлах, которые расположены на 2-м этаже у раздевалок (мыло и полотенца во время проверки отсутствували).

«Администрации заведения были предоставлены соответствующие разъяснения и рекомендации по устранению выявленных недостатков, соблюдения противоэпидемического и санитарно-дезинфекционного режима», - отмечают в мэрии.

Напомним, срок действия карантина в Житомирской городской ОТГ продлен до 31 октября.
Тэги: бассейн, проверка, Житомир, Карантин
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