Житомирский бассейн «Авангард» проверили на соблюдение карантина: есть мелкие нарушения

В Житомире продолжаются проверки субъектов хозяйствования относительно соблюдения противоэпидемических мероприятий. 1 сентября комиссия проверила бассейн детско-юношеской спортивной школы «Авангард». Об этом «Журналу Житомира
» рассказали в городском совете.
«Комиссионное обследование провели члены мобильной группы в составе представителей городского управления ГУ Госпродпотребслужбы в Житомирской области, департамента экономического развития городского совета, управления по связям с общественностью городского совета, Житомирского отдела полиции ГУНП в Житомирской области», - информирует мэрия.
При обследовании было установлено, что в заведении в основном придерживаются рекомендованных противоэпидемических мероприятий.
Однако, комиссией были выявлены отдельные недостатки:
«Администрации заведения были предоставлены соответствующие разъяснения и рекомендации по устранению выявленных недостатков, соблюдения противоэпидемического и санитарно-дезинфекционного режима»
- работники заведения не обеспечены 5-ти дневным запасом защитных масок;
- не обеспечено постоянное наличие мыла и бумажных полотенец в санузлах, которые расположены на 2-м этаже у раздевалок (мыло и полотенца во время проверки отсутствували).
, - отмечают в мэрии.
Напомним, срок действия карантина в Житомирской городской ОТГ продлен до 31 октября
.