Руслан Годований: Наша головна мета – побудувати ефективну систему місцевого самоврядування

Житомирський громадський діяч та політик Руслан Годований розповів, чому він вирішив прийняти участь у місцевих виборах.
«Усі роки незалежності ми перебуваємо у стані перманентної кризи: опозиція критикує владу, потім сама опозиція стає владою і отримує шквал критики «нової» опозиції, яка ще вчора була владою
, - зазначив Руслан Годований на своїй сторінці у Фейсбук
.
Напевно, так і має відбуватись у демократичному розвинутому суспільстві, але в тому ж розвинутому суспільстві боротьба за владу має бути змаганням ідей і професіоналізму та їхньої реалізації, чого давно не спостерігається в українській політиці. В Україні влада просто змінює одна одну через змагання в популізмі і жодні вибори, жоден Майдан, не зміг побороти цю порочну практику. З кожним роком популізму стає в політиці все більше, а популістичні ідеї центральних партій стають все більш абсурднішими та відірваними від життя людей.
Єдиний вихід – змінити таку риторику в політиці, почати будувати абсолютно нову державу, спираючись при цьому не на владу та опозицію, яка була владою і все її критиканство задля того, аби знову нею стати, а на пропозицію – конструктивну більшість українського суспільства.
Тому ми і вирішили створити партію «Пропозиція», яка об’єднає професіоналів з різних галузей життєдіяльності громад. Наша головна мета – побудувати ефективну систему місцевого самоврядування, що стане самостійною гілкою влади та однією з найважливіших складових держави. Адже саме на місцевому самоврядуванні щоденно лежить розв’язання актуальних місцевих проблем правопорядку, підприємництва, медицини, освіти, екології, створення комфортного середовища проживання для жителів сіл, селищ, містечок і великих українських мегаполісів.
Щиро вірю, що на цих місцевих виборах ми приведемо команду професіоналів, яка викоренить популізм у місцевих радах, а взамін принесе реалізацію конкретних проектів, які будуть презентовані під час виборчої кампанії.