На двух предприятиях в Бердичеве обнаружили вспышки COVID-19 – СМИ

"Городской голова (на заседании исполнительного комитета горсовета - ред.) спросил о ситуациии с Бердичевской швейной фабрикой, где были выявлены случаи заболевания. Прозвучал ответ, что по состоянию на вчерашний день (31 августа - ред.) было известно о 7 больных. Но в зале прозвучала цифра, что сейчас таких насчитывается уже 10. Второй этаж предприятия закрыт и работники находятся в самоизоляции и сдают ПРЛ-тесты", - говорится в сообщении.