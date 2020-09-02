На двух предприятиях в Бердичеве обнаружили вспышки COVID-19 – СМИ

В городе Бердичев Житомирской области обнаружили вспышки коронавируса на двух предприятиях: швейной фабрике и водоканале. Об этом сообщает местный сайт rio-berdychiv
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"Городской голова (на заседании исполнительного комитета горсовета - ред.) спросил о ситуациии с Бердичевской швейной фабрикой, где были выявлены случаи заболевания. Прозвучал ответ, что по состоянию на вчерашний день (31 августа - ред.) было известно о 7 больных. Но в зале прозвучала цифра, что сейчас таких насчитывается уже 10. Второй этаж предприятия закрыт и работники находятся в самоизоляции и сдают ПРЛ-тесты", - говорится в сообщении.
Кроме того, два случая заболевания обнаружили на коммунальном предприятии "Бердичевводоканал"
В тоже время трое работников детского сада №22, который закрывали на карантин, еще продолжают лечение. Персонал заведения вернулся на работу, а с 10 сентября там начнут принимать детей.
Напомним, ранее в Житомире у восьми работников обувной фабрики обнаружили коронавирус
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