Олена Розенблат: Спецшколам потрібна допомога небайдужих людей

«Сьогодні до першого класу пішло п’ятеро діток – здобувати знання, пізнавати світ, ставати дорослішими. У школі навчається 96 дітей з порушеннями слуху різного ступеня. Враховуючи ті постанови урядові, які є, що повинно бути в закладі, в класі, при входах у заклад, згідно з постановою №50 головного санітарного лікаря України, ми всім забезпечені державою і завдяки благодійникам», – говорить директор Житомирської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №2 Микола Міняйло.

«Ми вирішили обладнати їм кімнати. Ми поміняли шпалери, лінолеум, повісили тюлі та жалюзі, таким чином, чим могли, тим і допомогли. В цьому випадку, це не є якісь великі справи, але я вважаю, що добро починається з маленьких справ», – каже представниця ГО «За Житомир твоєї мрії», Оксана Рибак.

«Ми вже багато років знайомі і дружимо з цим закладом, намагаємось допомагати по можливості. Перш за все, хочу побажати здоров'я «першачкам», їх батькам, педколективу – дай Боже, щоб вони кожного дня отримували нові знання, і ці знання допомагали їм у житті», – говорить співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат.