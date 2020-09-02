Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 02.09.2020    18:31:28
|
Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Сентябрь » 2 » 12:09:18

Олена Розенблат: Спецшколам потрібна допомога небайдужих людей   PR  

Сегодня, 12:10:18 396 3 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Олена Розенблат: Спецшколам потрібна допомога небайдужих людей

 Посмішки, вітальні слова та подарунки для «першачків» – таким було свято Першого дзвоника в Житомирській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті №2.

Директор навчального закладу зазначив, що школа готова до нового навчального року та подякував благодійникам за допомогу, передає Житомир інфо.
 

«Сьогодні до першого класу пішло п’ятеро діток – здобувати знання, пізнавати світ, ставати дорослішими. У школі навчається 96 дітей з порушеннями слуху різного ступеня. Враховуючи ті постанови урядові, які є, що повинно бути в закладі, в класі, при входах у заклад, згідно з постановою №50 головного санітарного лікаря України, ми всім забезпечені державою і завдяки благодійникам», – говорить директор Житомирської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №2 Микола Міняйло.

 

Покращити умови проживання дітей допомогла ГО «За Житомир твоєї мрії».
 

«Ми вирішили обладнати їм кімнати. Ми поміняли шпалери, лінолеум, повісили тюлі та жалюзі, таким чином, чим могли, тим і допомогли. В цьому випадку, це не є якісь великі справи, але я вважаю, що добро починається з маленьких справ», – каже представниця ГО «За Житомир твоєї мрії», Оксана Рибак.


Співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат зазначила, що сьогодні дітям з інвалідністю вкрай необхідна підтримка небайдужих людей.
 

«Ми вже багато років знайомі і дружимо з цим закладом, намагаємось допомагати по можливості. Перш за все, хочу побажати здоров'я «першачкам», їх батькам, педколективу – дай Боже, щоб вони кожного дня отримували нові знання, і ці знання допомагали їм у житті», – говорить співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат.























Комментариев: 3
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:20:58, Сегодня [Материал]
0

Дешевий популістський піар на на власних об'єктах будівництва - допустимо, але на дітях - вже занадто.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:48:40, Сегодня [Материал]
0

ВЫ ЛУЧШЕ РАССКАЖИТЕ КАК РОЗЕНБЛАТ РАСФОРМИРОВЫВАЛ ИНТЕРНАТ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ ДЕТЕЙ ПО УЛИЦЕ ЧЕРНЯХОВСКОГО В Житомире. Детей растасовывали по зрячим школам. А потом родители позабирали детей по домам. Место для многоэтажки золотое. В этом ему помогали отвечающие за детей депутатки...две стереоминьетчицы, вы их хорошо помните.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:49:40, Сегодня [Материал]
0

Что директор от нее берет? Вот за это надо дать по рукам.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus