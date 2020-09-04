Олена Розенблат: міська влада має забезпечити дитячими майданчиками кожен двір. ВІДЕО

Протягом шести років Олена Розенблат займається встановленням дитячих майданчиків у місті. Кожен ігровий майданчик має бути якісно побудований, аби юні спортсмени та діти могли безпечно та з користю проводити свій час, впевнена співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії», Олена Розенблат.

«Цей майданчик був збудований компанією «Фаворит ОПТ» по програмі субвенцій з державного бюджету. Головне для нас, як для компанії, це не освоїти бюджетні кошти, а будувати якісно, на результат. Місто і міська влада мають забезпечувати умови для того, щоб наші діти та молодь мали змогу проводити свій час корисно, не проводити час з пивом та цигарками, а займатися спортом, гратися на майданчиках. Це ті інвестиції в майбутнє, які мають бути», - говорить співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат, - повідомляє Житомир.інфо.



Нещодавно ігровий майданчик з`явився по вулиці Рильського, 5. Тут вже гуляють матусі з дітьми, які з радістю розповідають про нове улюблене місце.

«Дуже подобається, бо тут поряд нічого такого немає, щоб дітки всі разом», - ділиться житомирянка Юлія.

«Все подобається, всі тренажери, гірки і ці ланцюги», - каже житомирянка Фелікса.

На думку Олени Розенблат - місто має передбачити для дітей якісні ігрові зони у подвір'ї, адже молодь та діти заслуговують на сучасні та цікаві локації для прогулянок.

«У нас є така програма «Щасливе дитинство» і в межах цієї програми у нас було встановлено близько 50 дитячих майданчиків. Сьогодні у мене знаходиться близько 100 звернень від мешканців нашого міста, на жаль я розумію, що наш фонд неспроможний забезпечити всі ті заявки і потреби, які є. Я вважаю, що це має бути загальноміська програма, на рівні міста забезпечити подвір’я придатними, безпечними дитячим майданчиками», - співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат.

Думку про те, що дитячих майданчиків не вистачає у місті, поділяють й самі житомиряни.

«Багато будинків, дворів, хоча б щось невелике встановили для дітей. Тут я не пам’ятаю, щоб був майданчик, трохи залишилося від майданчика. Діти на асфальті гравій риють», - каже житомирянка Діана.