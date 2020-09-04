Комедія абсурду: міська влада скасувала День Житомира – але вигадала для Сухомлина «День житомирянина»

«Вчора ввечері в мережу розмістили фото святкування дня міста в Одесі. Мені здається, те, що ми побачили, за межею здорового глузду. Звичайно, мешканці міста Одеса – вони як звичайні люди довіряють міській владі, яка організовує ті чи інші заходи, думають, що усе це буде безпечно, йдуть на святкування. У мене питання до міської влади. Я розумію, що ви усі знаходитися зараз у виборах, що ви усі живете зараз якимось виборчими процесами. Ну ви ж то точно знаєте, у якому стані зараз перебуває епідситуація у місті Одеса, ви ж точно знаєте, яка заповненість ліжок хворими на COVID-19, ви ж точно знаєте, яка кількість людей, яка помирає кожного дня від цієї хвороби, ви точно знаєте, що проведення таких заходів несе небезпеку здоров'ю і життю громадян…» – заявив міністр.