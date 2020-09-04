Комедія абсурду: міська влада скасувала День Житомира – але вигадала для Сухомлина «День житомирянина»

Історія «хвороби» така. Житомир традиційно святкував День міста у вересні. 2018 року свято трохи зіпсував дрібний дощ. 2019 року День Житомира теж пройшов у вересні, але при гарній сонячній погоді. Проте міський голова Сергій Сухомлин та його оточення вже загорілися ідеєю перенести свято на травень – і зробили це. Офіційно мотивували тим, що у травні, мовляв, погода краща, ніж у вересні. Хоча насправді у травні бувають такі зливи з грозами, які вересню і не снилися…
Доля немов позбиткувалася над чиновницькою ініціативою. Житомир у травні 2020 року лише почав оговтуватися після карантинних обмежень, викликаних пандемією коронавірусу. Зрозуміло, що ніякого святкування не було. Але міська влада дуже хотіла День Житомира: якщо не в травні, то хоча б у червні. І водночас не бажала накликати гнів офіційного Києва: «банкет під час чуми» точно роздратував би і Кабмін загалом, і Міністерство охорони здоров’я зокрема. Тому чиновники вдалися до хитрощів. Від 1 до 10 червня вони провели опитування городян, під час якого 59,85% опитаних висловилися проти святкування
. Здавалося б – finita la comedia.
Але ні! Коли замаячила перспектива використати свято (будь-яке) для підняття свого рейтингу напередодні місцевих виборів – Сухомлин і Ко утнули нечуване. 31 серпня виконком міськради прийняв рішення відсвяткувати 5 вересня… «День житомирянина»
. Про який раніше ніхто не чув.
«Це якась комедія абсурду! Який ще «День житомирянина»? Навіщо вигадувати те, чого ніколи не було?»
– обурюється мешканець Житомира Віталій, ІТ-спеціаліст.
«Я розумію, що Сергій Сухомлин та його чиновники-нероби імітують перед виборами бурхливу діяльність і турботу про городян. Але ціна цього «свята» може бути дуже високою. Бо у центрі міста під час пандемії COVID-19 зберуться тисячі людей. Фактично це – непряма агітація за діючого міського голову та його команду. І цю агітацію вони проведуть за гроші міської громади. Де совість?»
– риторично запитує пенсіонерка Регіна.
Цікаво, що в Одесі днями провели День міста – і одразу «отримали на горіхи» від міністра охорони здоров’я Максима Степанова
.
«Вчора ввечері в мережу розмістили фото святкування дня міста в Одесі. Мені здається, те, що ми побачили, за межею здорового глузду. Звичайно, мешканці міста Одеса – вони як звичайні люди довіряють міській владі, яка організовує ті чи інші заходи, думають, що усе це буде безпечно, йдуть на святкування. У мене питання до міської влади. Я розумію, що ви усі знаходитися зараз у виборах, що ви усі живете зараз якимось виборчими процесами. Ну ви ж то точно знаєте, у якому стані зараз перебуває епідситуація у місті Одеса, ви ж точно знаєте, яка заповненість ліжок хворими на COVID-19, ви ж точно знаєте, яка кількість людей, яка помирає кожного дня від цієї хвороби, ви точно знаєте, що проведення таких заходів несе небезпеку здоров'ю і життю громадян…» – заявив міністр.
Схоже, щось подібне Максим Степанов скаже у понеділок і на адресу житомирської влади…
P. S. Коли матеріал вже був написаний, стали відомими нові цікаві подробиці. 3 вересня на спеціальній нараді у мерії вирішили змінити формат «Дня житомирянина» на скромніший. Зокрема, скасовується помпезний концерт на Новому бульварі, а також інші заходи на цій локації. Єдиним святковим майданчиком залишили вулицю Михайлівську. За даними з компетентних джерел, це рішення має затвердити позачерговий виконком.
Тарас СТРІЛЬЧИК