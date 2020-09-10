«Досвід управління університетом допоможе успішному розвитку міста», – Віктор Євдокимов. ВІДЕО

Ректор Житомирської політехніки, доктор економічних наук Віктор Євдокимов переконаний, що має достатній рівень компетенції та управлінського досвіду, аби успішно управляти міським господарством Житомира.
«Університет це не лише навчальний заклад. Це велике господарство, це студентське містечко, це навчальні корпуси, це господарчі будівлі, котельні, це автомобільний парк і багато-багато іншого. Тому той управлінський досвід, який я отримав тут – звичайно, я готовий його реалізувати на моделі міста Житомира», – заявив Віктор Євдокимов.
Державний університет «Житомирська політехніка» сьогодні – найбільш престижний виш міста та області. Не в останню чергу такого успіху вдалося досягти завдяки грамотному менеджменту. «Коли ми спілкувалися з президентом в одному із хабів університету – я робив презентацію і показав, що за останні 4 роки бюджет університету збільшився на 65%. Це складає більше 60 млн гривень Збільшився бюджет університету з різних джерел фінансування. І це нам дало можливість розвиватися!» – каже Віктор Євдокимов.
Головне багатство Житомирської політехніки, на переконання ректора – це людський ресурс: студенти, аспіранти, викладачі. «Я готовий залишити посаду ректора. Тому, що є потужна команда, з якою я працював в університеті. Це проректори, декани, завідувачі кафедр. Я переконаний, що є кому очолити виш та продовжити ті реформи, які ми започаткували. Тому однозначно з посади ректора піду й буду займатися містом і його розвитком», – додав кандидат на посаду міського голови Житомира Віктор Євдокимов.
Пресслужба житомирського міського штабу партії «Слуга народу»