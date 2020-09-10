«Досвід управління університетом допоможе успішному розвитку міста», – Віктор Євдокимов. ВІДЕО

Головне багатство Житомирської політехніки, на переконання ректора – це людський ресурс: студенти, аспіранти, викладачі. «Я готовий залишити посаду ректора. Тому, що є потужна команда, з якою я працював в університеті. Це проректори, декани, завідувачі кафедр. Я переконаний, що є кому очолити виш та продовжити ті реформи, які ми започаткували. Тому однозначно з посади ректора піду й буду займатися містом і його розвитком», – додав кандидат на посаду міського голови Житомира Віктор Євдокимов.