4G від Київстар охопив ще 322 населених пунктів Житомирщини

Жителі великих міст давно звикли до швидкісного мобільного інтернету 4G, який дозволяє не обмежувати себе у «цифрових потребах». А втім, у віддалених районах, маленьких селах і на автомагістралях донедавна безперебійний мобільний інтернет був швидше винятком із правил, аніж нормою.



Житомирська область стала десятою в Україні, де зв’язок 4G покрив територію ще й за рахунок використання частоти LTE900. Така програма модернізації передбачає облаштування 25 базових станцій зв’язку, що дозволило суттєво розширити покриття 4G та підключити його навіть у малих населених пунктах. Таким чином, понад 82 000 жителів Житомирської області зможуть користуватися перевагами сучасних мобільних технологій для підприємництва, здобуття освіти, інтернет-спілкування тощо.



На Житомирщині 4G-зв’язок від Київстар з’явиться у містах: Броницька Гута; Васьковичі; Великий Браталів; Волиця; Вчорайше; Горбулів; Городище; Городок; Гулянка; Давидівка; Долинівка; Жадьки; Жеревці; Жовтневе; Закутинці; Ігнатпіль; Кашперівка; Комсомольське; Копище; Корчівка; Котівка; Кропивня; Ксаверів; Леніне; Липники; Лісівщина; Мала Глумча; Маркуші; Мокре; Несолонь; Никонівка; Новопіль; Озадівка; Пилиповичі; Потаповичі; Провалівка; Пулино-Гута; Романівка; Стетківці; Стремигород; Строків; Стугівщина; Федорівка



За літо модернізацію обладнання базових станцій 4G реалізували ще у дев’яти областях України. Надалі заходи з розширення мережі охоплять інші регіони нашої країни, а повністю завершаться до кінця 2020 року. Загалом у планах компанії за два роки надати можливість доступу до швидкісного мобільного інтернету 90% населення України.



Нагадаємо, що головними перевагами мобільного інтернету 4G є більша ємність мережі та швидкість передачі даних. Середня швидкість передачі даних у форматі 4G вища у 3–4 рази, що дає змогу завантажити пісню за кілька секунд, а нові серії улюбленого серіалу – за лічені хвилини. Також можна скачати улюблене кіно або дивитися телепрограми з екрана свого ґаджета.







Як підключити?

Щоб користуватися 4G, слід впевнитися, що смартфон і SIM-картка сумісні з цим форматом. Про це свідчитиме маркування 4G Ready на картці та позначка LTE/4G на екрані телефона. Також абоненти Київстар можуть відправити зі свого телефона спеціальні коди: *245*5 # виклик – для перевірки смартфона;

*245*4 # виклик – для перевірки SIM-картки.



Якщо ж ваша SIM-картка не підтримує 4G – не проблема. Просто завітайте до будь-якого магазину Київстар, і вам безоплатно замінять «сімку». Варто знати, що нова USIM-картка, яка необхідна для 4G, має вищий ступінь захисту порівняно зі звичайною SIM-карткою: від «клонування», зламування, підключення до піратських мереж, а також від інших видів шахрайства. Це означає, що користувач 4G отримує додаткові гарантії безпеки.





Пресслужба компанії «Київстар»

