Сергій Сухомлин: «Роблю все, щоб Житомиром пишалися наші діти»

Професіонал повинен вміти планувати роботу. Досвід підприємницької діяльності, робота депутатом міської та обласної ради, міським головою навчили мене планувати свій час, зусилля, формувати команду, яка завжди досягає поставлених цілей.
Коли ви вперше довірили мені стати мером Житомира, я написав програму, де запланував майбутні зміни для нашого міста, проєкти та ініціативи, які зроблять його кращим.
Наївно думати, що всі тобі допомагатимуть працювати на благо міста. У нашій міській раді є представники різних політичних сил. На жаль, доволі часто вони думають не про інтереси жителів, а займаються політичними інтригами і відстоюють власні партійні інтереси.
Втім, подолання різноманітних труднощів мотивує і загартовує. Мої зусилля варті головного результату —можливості втілювати в життя реальні проєкти, які щодня роблять Житомир кращим, безпечнішим і затишнішим.
Робота починає приносити задоволення, коли бачиш, що твої зусилля — не марне витрачання часу. Коли усвідомлюєш, що прості, на перший погляд, речі дарують справжню радість усім житомирянам: нові тролейбуси, відремонтовані дитячі садочки, нові школи, парки і сквери.
Щиро радію веселому дитячому сміху, який лунає з нових дитячих майданчиків. Уболіваю за футболістів, які тепер тренуються на сучасному стадіоні. Можливо саме в Житомирі колись засяють нові зірки світового футболу.
Мені здавалося, що міському голові достатньо п’яти років, щоб реалізувати всі заплановані зміни. Але виявилося, що тільки аби вивчити ситуацію в місті, розробити і узгодити всі проєкти, порозумітися з різними соціальними групами, досягти злагодженої роботи міської ради потрібен щонайменше 1 рік.
Наприкінці свого першого терміну роботи я розумію, що попри всі досягнення, я не встиг втілити ще безліч проєктів для Житомира. І якщо я не піду на другий термін, цілком можливо, що ці ініціативи ніколи не будуть запроваджені.
Тому я вирішив удруге висунути свою кандидатуру на посаду міського голови, щоб завершити всі розпочаті моєю командою зміни в місті.
Разом із командою я беру на себе відповідальність за майбутнє Житомира. За наступні п’ять років реалізувати міські проєкти, які нікому і ніколи до цього не вдавалося зробити.
Я хочу бачити Житомир одним з найкращих міст в Україні. Щоб про нас говорили, приїздили навчатися, працювати, відпочивати і будували тут своє майбутнє.
А ми створимо для цього всі необхідні умови. Щоб наші діти з гордістю говорили: «Ми пишаємося нашим містом».
Сергій Сухомлин
порошенку же #водинтур выбрали
а этот ещё нажористее....
стільки відкатів жоден мер не отрима за 5 років.
Прокуратура давно має купу матеріалів. не розумію чому не відкривають на нього кримінальні справи.
під свій бізнес підмяв всі держ замовлення.
Остап бендер ще той, пройдисвіт