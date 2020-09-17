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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 17 » 09:28:29

За сутки в Житомирской области подтвердили 113 случаев COVID-19 – ОЛЦ

Сегодня, 09:47:08 879 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За сутки в Житомирской области подтвердили 113 случаев COVID-19 – ОЛЦ

 В Житомирской области за минувшие сутки, 16 сентября, подтверждено 113 новых случаев заболевания COVID-19. Оперативную информацию предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра.

Всего в области с начала эпидемии подтверждено 4 656 случаев коронавируса, 2 358 человек выздоровели.

С начала эпидемии от осложнений, вызванных вирусом, умерли 89 жителей области. Продолжают лечиться 2 209 человек.

Всего проведено ПЦР-тестирований за сутки - 523. Всего проведено ИФА-тестирований за сутки - 1 101. В учреждениях здравоохранения первой волны пациентами с подтвержденным случаем COVID-19 занято 24,8% от общего количества коек.


 

Ситуация в Украине


В Украине зафиксировано 3 584 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это рекорд количества новых больных за сутки.

17 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине - 166 244 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 400 летальных, 73 913 пациентов выздоровели. Всего проведено 1 955 211 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 1 589 пациентов.


 
Тэги: статистика, Житомирская область, коронавирус
Комментариев: 2
European_Man
1 Viacheslav (European_Man)   • 13:25:50, Сегодня [Материал]
0

Дуже сильно насторожує ось ця теза: " занято 24,8% от общего количества коек". У нас і справді так багато лікарень в області?
Dmitry
2 Dmitry (Dmitry)   • 15:36:23, Сегодня [Материал]
+1

Из Коростеня вроде уже экспортируют больных: у них все заполнено. Очевидно, картина инфицированности весьма неравномерна по территории области.
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