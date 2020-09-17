За сутки в Житомирской области подтвердили 113 случаев COVID-19 – ОЛЦ

В Житомирской области за минувшие сутки, 16 сентября, подтверждено 113 новых случаев заболевания COVID-19. Оперативную информацию предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра.
Всего в области с начала эпидемии подтверждено 4 656 случаев коронавируса, 2 358 человек выздоровели.
С начала эпидемии от осложнений, вызванных вирусом, умерли 89 жителей области. Продолжают лечиться 2 209 человек.
Всего проведено ПЦР-тестирований за сутки - 523. Всего проведено ИФА-тестирований за сутки - 1 101. В учреждениях здравоохранения первой волны пациентами с подтвержденным случаем COVID-19 занято 24,8% от общего количества коек.
Ситуация в Украине
В Украине зафиксировано 3 584 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это рекорд количества новых больных за сутки.
17 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине - 166 244 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 400 летальных, 73 913 пациентов выздоровели. Всего проведено 1 955 211 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 1 589 пациентов.