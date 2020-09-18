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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 18 » 10:51:49

ДТП на трассе М-06 в Житомирской области: полиция предупреждает об осложнении движения

Сегодня, 10:59:49 888 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП на трассе М-06 в Житомирской области: полиция предупреждает об осложнении движения

 В Житомирской области утром 18 сентября произошло два ДТП, из-за чего на 208 км автодороги Киев-Чоп осложнено движение. Об этом предупреждает полиция.

"Около 8:00 в Новоград-Волынском районе Житомирской, на 208 км автодороги Киев-Чоп, неподалеку с. Броники, произошло два ДТП. Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств событий", - информирует ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Сейчас на местах происшествий работают полицейские, спасатели и медики.

Движение автотранспорта временно организовано в реверсном порядке по одной полосе.
Тэги: дтп, Киев-Чоп
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