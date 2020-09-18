ДТП на трассе М-06 в Житомирской области: полиция предупреждает об осложнении движения

В Житомирской области утром 18 сентября произошло два ДТП, из-за чего на 208 км автодороги Киев-Чоп осложнено движение. Об этом предупреждает полиция
.
"Около 8:00 в Новоград-Волынском районе Житомирской, на 208 км автодороги Киев-Чоп, неподалеку с. Броники, произошло два ДТП. Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств событий"
, - информирует ГУ Нацполиции в Житомирской области.
Сейчас на местах происшествий работают полицейские, спасатели и медики.
Движение автотранспорта временно организовано в реверсном порядке по одной полосе.