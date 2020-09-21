В Житомирской области из-за коронавируса на карантин закрыли 12 школ и 10 детсадов

В Житомирской области в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом на карантин закрыты 12 школ и 10 дошкольных учебных заведений. Об этом во время онлайн-брифинга рассказала заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Наталья Остапченко.
По ее словам, в области с 1 сентября COVID-19 обнаружили у 14 детей, 8 из которых находятся в больницах.
"В области на карантин закрыты 12 школ и 10 садиков. В этих школах не работает 37 классов. Коронавирусом заболели 48 работников образования и 12 детей. В детсадах заболели двое детей и 28 работников", - отметила Остапченко.
Также во время брифинга сообщили, что 11 жителей области, болеющих COVID-19, в тяжелом состоянии. Все они на искусственной вентиляции легких.
"Сегодня таких пациентов, находящихся на стационарном лечении - 298. 6 из них - на инвазивной искусственной вентиляции легких, 5 - на неинвазивной - то есть, на масках, но подключены к аппаратам искусственной вентиляции. Еще около 40 пациентов - на кислородной поддержке", - отметил начальник областного управления здравоохранения Николай Суслик.
В Житомирской области по состоянию на 21 сентября 2478 активных больных коронавирусом.