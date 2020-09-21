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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 21 » 14:22:44

В Житомирской области из-за коронавируса на карантин закрыли 12 школ и 10 детсадов

Вчера, 15:02:44 786 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области из-за коронавируса на карантин закрыли 12 школ и 10 детсадов

 В Житомирской области в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом на карантин закрыты 12 школ и 10 дошкольных учебных заведений. Об этом во время онлайн-брифинга рассказала заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Наталья Остапченко.

По ее словам, в области с 1 сентября COVID-19 обнаружили у 14 детей, 8 из которых находятся в больницах.
 

"В области на карантин закрыты 12 школ и 10 садиков. В этих школах не работает 37 классов. Коронавирусом заболели 48 работников образования и 12 детей. В детсадах заболели двое детей и 28 работников", - отметила Остапченко.


Также во время брифинга сообщили, что 11 жителей области, болеющих COVID-19, в тяжелом состоянии. Все они на искусственной вентиляции легких.
 

"Сегодня таких пациентов, находящихся на стационарном лечении - 298. 6 из них - на инвазивной искусственной вентиляции легких, 5 - на неинвазивной - то есть, на масках, но подключены к аппаратам искусственной вентиляции. Еще около 40 пациентов - на кислородной поддержке", - отметил начальник областного управления здравоохранения Николай Суслик.


В Житомирской области по состоянию на 21 сентября 2478 активных больных коронавирусом.
Тэги: Карантин, Житомирщина, школы, коронавирус
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