В Житомирской области из-за коронавируса на карантин закрыли 12 школ и 10 детсадов

"В области на карантин закрыты 12 школ и 10 садиков. В этих школах не работает 37 классов. Коронавирусом заболели 48 работников образования и 12 детей. В детсадах заболели двое детей и 28 работников", - отметила Остапченко.

"Сегодня таких пациентов, находящихся на стационарном лечении - 298. 6 из них - на инвазивной искусственной вентиляции легких, 5 - на неинвазивной - то есть, на масках, но подключены к аппаратам искусственной вентиляции. Еще около 40 пациентов - на кислородной поддержке", - отметил начальник областного управления здравоохранения Николай Суслик.