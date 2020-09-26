Отець Петро Новосельський подякував Людмилі Зубко за турботу про безпеку людей під час пандемії

«Коронавірус є великим викликом для кожного свідомого громадянина, тому що на сьогоднішній день маємо цю загрозу, бачимо смертність людей, збільшується захворюваність. Ми повинні про це говорити у суспільстві. Я щиро вдячний за те, що у нас відбувся цей аудит і тренінг. Дякую Людмилі Зубко за те, що організувала його. Це дуже важливо для безпеки, передусім для безпеки наших дітей», - заявив отець Петро Новосельський.