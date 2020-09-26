Отець Петро Новосельський подякував Людмилі Зубко за турботу про безпеку людей під час пандемії

Коронавірус становить реальну загрозу для життя і здоров’я людей, тому ініціатива Людмили Зубко з протидії інфекційним небезпекам є дуже важливою. Про це заявив настоятель парафії Святого Йоана з Дуклі отець Петро Новосельський.
Днями в навчальному закладі парафії фахівці Національної експертної групи з інфекційного контролю NEGIC з команди Людмили Зубко провели аудит і тренінг для вчителів щодо інфекційної безпеки. Це відбулося за зверненням настоятеля отця Петра, який прагне унеможливити поширення хвороб у Школі Ордену братів менших францисканців на території храму.
«Коронавірус є великим викликом для кожного свідомого громадянина, тому що на сьогоднішній день маємо цю загрозу, бачимо смертність людей, збільшується захворюваність. Ми повинні про це говорити у суспільстві. Я щиро вдячний за те, що у нас відбувся цей аудит і тренінг. Дякую Людмилі Зубко за те, що організувала його. Це дуже важливо для безпеки, передусім для безпеки наших дітей», - заявив отець Петро Новосельський.
Підприємиця та голова громадської організації «Житомир, зроби голосніше» Людмила Зубко, яку партія «Європейська Солідарність» висунула кандидаткою в мери Житомира переконана, що вчасні та розумні заходи з інфекційної безпеки – це те, чим сьогодні, не втрачаючи ні хвилини, мала б займатися міська влада. Зокрема, питання безпеки є пріоритетним правилом у Маніфесті успішного міста для людей, який Людмила Зубко напередодні презентувала у Житомирі.
«Місто повинно жити і розвиватися навіть в умовах пандемії. Навчання дітей у школах треба робити безпечним, бо ми не маємо допустити ситуації, коли всі знову закриються на жорсткий карантин», - прокоментувала вона на офіційній сторінці в Facebook.
За словами Зубко, яка разом з командою фахівців-інфекціоністів допомагає школам Житомира протидіяти коронавірусу, зараз потрібно не чекати, а діяти. «Успішне місто для людей можна збудувати тоді, коли влада дбає про безпеку кожного», - переконана ініціаторка проєкту.
Пресслужба Людмили Зубко