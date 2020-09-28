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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 28 » 12:46:34

COVID-19 среди властей: замглавы Житомирской ОГА подцепила вирус, а председатель облсовета выздоровел

Сегодня, 13:03:34 741 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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COVID-19 среди властей: замглавы Житомирской ОГА подцепила вирус, а председатель облсовета выздоровел

 У заместителя председателя Житомирской ОГА Веры Роговой диагностировали коронавирус. Сейчас она находится в больнице, состояние здоровья средней тяжести. Об этом во время онлайн-брифинга 28 сентября сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
 

«Хочу сообщить, что коронавирусом заболела моя заместительница Рогова Вера Борисовна. Находится на стационарном лечении, её состояние средней тяжести. Сегодня все, кто контактировал, сдали ПЦР-тесты. Результаты будут сегодня и тогда будем дальше выстраивать работу руководства областной государственной администрации и подразделений, которые непосредственно курировала Вера Борисовна», - отметил Бунечко.



Также стало известно, что председатель областного совета Владимир Ширма выздоровел от COVID-19 и уже вернулся на работу.
 

«Сегодня (27 сентября, - ред.) с женой, на 15 день болезни, сдали тесты на covid-19. Тесты отрицательные. Завтра к работе. Спасибо семье, друзьям, врачам за поддержку и лечение. И хочу напомнить всем, берегите себя и своих родных. Все очень серьезно», - сообщил Ширма на Facebook-странице.


На сегодня в Житомирской области сохраняется высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией - 113 человек на 100 тыс. населения. На стационарном лечении с диагнозом COVID-19 находятся 337 пациентов. 9 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, 48 - на кислородной поддержке.
Тэги: ОГА, коронавирус, облсовет
Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:36:22, Сегодня [Материал]
-6

Зомбирование продолжается?
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:33:06, Сегодня [Материал]
0

"Подцепила" раніше вживалось переважно зі словом "трипер".
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