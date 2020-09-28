COVID-19 среди властей: замглавы Житомирской ОГА подцепила вирус, а председатель облсовета выздоровел

«Хочу сообщить, что коронавирусом заболела моя заместительница Рогова Вера Борисовна. Находится на стационарном лечении, её состояние средней тяжести. Сегодня все, кто контактировал, сдали ПЦР-тесты. Результаты будут сегодня и тогда будем дальше выстраивать работу руководства областной государственной администрации и подразделений, которые непосредственно курировала Вера Борисовна», - отметил Бунечко.

«Сегодня (27 сентября, - ред.) с женой, на 15 день болезни, сдали тесты на covid-19. Тесты отрицательные. Завтра к работе. Спасибо семье, друзьям, врачам за поддержку и лечение. И хочу напомнить всем, берегите себя и своих родных. Все очень серьезно», - сообщил Ширма на Facebook-странице.