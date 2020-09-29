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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Сентябрь » 29 » 14:45:19

Зеленский отправил на приватизацию Житомирский ликеро-водочный завод

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Зеленский отправил на приватизацию Житомирский ликеро-водочный завод

 Президент Украины Владимир Зеленский передал государственное предприятие "Житомирский ликеро-водочный завод" в управление Фонда государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации предприятия.

Соответствующий Указ № 412/2020 Зеленский подписал 29 сентября.

Как отмечается в документе, такой шаг осуществлен для оптимизации перечня объектов государственной собственности, которые находятся в управлении Государственного управления делами, однако не используются для обеспечения деятельности Президента Украины.
 

"Поскольку Житомирский ликеро-водочный завод является таким объектом, Глава государства поддержал предложение ГУД о его передаче в управление Фонда государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации", - сообщает пресс-служба главы государства.


В Офисе Президента ожидают, что результатом реализации этого шага будет увеличение поступлений в Государственный бюджет Украины.

Как сообщал "Журнал Житомира", на Житомирском ликеро-водочном заводе сложилась критическая ситуация: с конца октября 2019 года предприятие не получало спирт для изготовления продукции. Депутаты Житомирского горсовета обратились к президенту, Кабмину и руководству Государственного управления делами и попросили стабилизировать ситуацию на предприятии. Из-за остановки завода более 400 человек остались без работы.

Тэги: приватизация, Житомир, ликеро-водочный завод, Зеленский
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