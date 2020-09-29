Зеленский отправил на приватизацию Житомирский ликеро-водочный завод

Президент Украины Владимир Зеленский передал государственное предприятие "Житомирский ликеро-водочный завод" в управление Фонда государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации предприятия.
Соответствующий Указ № 412/2020 Зеленский подписал 29 сентября.
Как отмечается в документе
, такой шаг осуществлен для оптимизации перечня объектов государственной собственности, которые находятся в управлении Государственного управления делами, однако не используются для обеспечения деятельности Президента Украины.
"Поскольку Житомирский ликеро-водочный завод является таким объектом, Глава государства поддержал предложение ГУД о его передаче в управление Фонда государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации", - сообщает пресс-служба главы государства.
В Офисе Президента ожидают, что результатом реализации этого шага будет увеличение поступлений в Государственный бюджет Украины.
Как сообщал "Журнал Житомира
", на Житомирском ликеро-водочном заводе сложилась критическая ситуация
: с конца октября 2019 года предприятие не получало спирт для изготовления продукции. Депутаты Житомирского горсовета обратились к президенту, Кабмину и руководству Государственного управления делами и попросили стабилизировать ситуацию на предприятии
. Из-за остановки завода более 400 человек остались без работы
.