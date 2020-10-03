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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 3 » 16:29:45

Зе-місцеві з усієї області проїхалися на велосипедах по вулицях Житомира. ФОТО   PR  

Сегодня, 17:13:45 366 5 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зе-місцеві з усієї області проїхалися на велосипедах по вулицях Житомира. ФОТО

 У Житомирі понад 100 представників партії «Слуга Народу» на велосипедах проїхалися вулицями обласного центру. Це кандидати від партії на голів ОТГ та в депутати усіх рівнів. За словами голови обласного осередку Олександра Дмитрука, їх мета продемонструвати своє ставлення до здорового способу життя та звернути увагу міської влади на відсутність відповідної інфраструктури.

 

«Ми всі за здоровий спосіб життя. Понад 100 чоловік з нашої команди з усієї області приїхали сюди, щоб продемонструвати, що ми за здоровий спосіб життя та за зміни в нашій державі. Тут дуже багато підтримки молодих людей, які хочуть показати власним прикладом, що ми сама потужна і сильна команда в Україні, в області і в місті Житомир», - розповів очільник обласного штабу та поділився з журналістами, що на «двоколісному» вже понад 15 років. Тому він з власного досвіду чудово знає, що ситуація в місті з вело доріжками доволі серйозна проблема. 

 
Також Олександр Дмитрук зазначив, що організатори повністю подбали про безпеку для учасників пробігу, велосипедистів супроводжують не лише поліція, але й волонтери, які при потребі готові надати необхідну медичну допомогу.
 
Серед учасників заходу і кандидат на посаду депутата Житомирської обласної ради Володимир Федоренко зі своїм велосипедом та гарним настроєм. 
 
«Ми хочемо привернути увагу мера міста до людей, які хочуть їздити на велосипедах, і для цього в місті потрібно зробити багато чого. Тут ви бачите з нами зібралися і діточки, хтось прийшов з внуками. Ми зробимо маленький маршрут. Головна ідея – це привернути увагу, що в місті треба багато чого зробити, щоб було безпечно їздити на велосипеда», - додав політик.
 
В команді «слуг» дуже багато вчителів, які сьогодні теж прийшли з двоколісними друзями і з великим ентузіазмом та енергією долучилися до гарної справи.

 

«Долучився до пробігу, бо підтримую ідею, яка полягає в тому, щоб розкрити два питання. Перше питання – це здоровий спосіб життя, і друге питання – це відсутність інфраструктури, відсутність доріжок для велоспорту», - зазначив учасник велопробігу, директор 23 гімназії Ігор Баранов. 



Пресслужба Житомирської обласної організації політичної партії «Слуга Народу»

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Тэги: Слуга народу
Комментариев: 5
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 17:40:13, Сегодня [Материал]
+2

"мета продемонструвати своє ставлення до здорового способу життя та звернути увагу міської влади на відсутність відповідної інфраструктури." - для каких наивных людей вы это пишите и делаете? шоу продолжается.

хоть бесплатно раздали значки или за свои покупали? )
RaID
2 Сергій (RaID)   • 17:49:42, Сегодня [Материал]
+2

А Голобородько?
Atillanta
3 Иванна (Atillanta)   • 18:10:52, Сегодня [Материал]
+1

Чего только для окучивания лохов не сделаешь.
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 18:58:02, Сегодня [Материал]
0

Пля дзвонишь у поліцію, там "всі патрулі зараз зайняті", а тут одразу 4 авто на супровід тих 50-ти Зе-велікопробігців! За який хер ще й обмежувати рух вулицями міста для піару Зе-партіі клоунів?! Хіба це не використання адмін-ресурсу?
galapagos
5 Джордж (galapagos)   • 19:10:20, Сегодня [Материал]
0

И заметьте, никого из зеленой слизи в маске
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