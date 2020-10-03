Зе-місцеві з усієї області проїхалися на велосипедах по вулицях Житомира. ФОТО

«Ми всі за здоровий спосіб життя. Понад 100 чоловік з нашої команди з усієї області приїхали сюди, щоб продемонструвати, що ми за здоровий спосіб життя та за зміни в нашій державі. Тут дуже багато підтримки молодих людей, які хочуть показати власним прикладом, що ми сама потужна і сильна команда в Україні, в області і в місті Житомир», - розповів очільник обласного штабу та поділився з журналістами, що на «двоколісному» вже понад 15 років. Тому він з власного досвіду чудово знає, що ситуація в місті з вело доріжками доволі серйозна проблема.