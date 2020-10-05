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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 5 » 15:16:14

Олена Розенблат: «Влада має чути людей». ВІДЕО   PR  

Сегодня, 15:22:57 426 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Олена Розенблат: «Влада має чути людей». ВІДЕО

Кандидатка на посаду Житомирського міського голови Олена Розенблат зустрілася з жителями мікрорайону Польова, аби особисто дізнатися про проблеми, які турбують житомирян.

Нарікань у людей чимало, наприклад, пані Людмила звернула увагу на благоустрій та стан громадського транспорту.
 

«По-перше, благоустрій міста – це те питання, яке піднімає Олена Соломонівна, і майже всі підтримують, бо ми тут живемо і ми повинні жити не в засміченому, а в упорядкованому місті. Щоб було приємно, коли йдеш на роботу, не стати у яму з водою, а йти по гарній бруківці. Щоб вийти, сісти у транспорт і там була зупинка. Люди потребують уваги до себе, бо вони працюють, і їм потрібен комфорт, їм потрібно бачити своє місце гарним», – каже Людмила, - повідомляє Житомир.інфо



Місцеві зазначають: зустрічі у дворі – це чудова нагода особисто познайомитися з кандидатом та знайти порозуміння, адже влада має чути людей.
 

«Я думаю, що актуально проводити такі зустрічі, люди ближче знайомляться з кандидатами і, відповідно, живе спілкування набагато краще, ніж дивитися на листівки чи якісь брошури. Мене особисто цікавило питання нашого будинку, подвір'я, як все відбувається, дороги, проєкти, а також, як потрібно боротися з корумпованими структурами», – ділиться Надія.


Олена Розенблат щоденно проводить зустрічі з житомирянами. За її словами, у жителів різних мікрорайонів проблеми схожі.
 

«Без перебільшення щодня, мінімум три-чотири, а то й п'ять зустрічей я провожу з людьми у дворах, спілкуюся. Проблеми одні й ті самі – це вивезення сміття, неефективне використання бюджетних коштів, дахи, прибудинкові території, відсутність майданчиків, безпека на дорогах і освітлення, тобто проблеми майже однакові. Наслідком таких зустрічей є моя програма, яка написана на реальних зверненнях. Вона не вигадана, вона написана на реальних зверненнях, що турбує людей», – говорить кандидатка на посаду міського голови Олена Розенблат.


Результатом однієї з таких зустрічей стало те, що людям повернули соціальний ринок на Польовій.








Тэги: Елена Розенблат, кандидат в мэры
Комментариев: 2
viking62
1 viking (viking62)   • 16:29:06, Сегодня [Материал]
0

А почему нет коментов? Такая уж замечательная?!
merks
2 Александра (merks)   • 21:25:10, Сегодня [Материал]
0

Вона коменти читає тільки німецькою, де в неї живе сім'я.
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