Віктор Євдокимов: «Житомиряни - це не дешева робоча сила для інвесторів»

“Зараз в Житомир інвестори приходять зазвичай через те, що тут дешева робоча сила, порівняно з іншими українськими містами, - говорить кандидат на посаду міського голови. - Міська влада може це змінити. Ми можемо дозволити інвесторам побудувати тут підприємства чи заводи, натомість отримати вакансії з конкурентним розміром заробітної плати та дохід для міста”.