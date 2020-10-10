Віктор Євдокимов: «Житомиряни - це не дешева робоча сила для інвесторів»

9 жовтня на заводі комерційного холодильного устаткування “ЮКА-Інвест” кандидат на посаду міського голови Житомира Віктор Євдокимов спілкувався з працівниками підприємства про відродження промисловості й розвиток підприємств в Житомирі, про фінансове благополуччя мешканців міста та збільшення кількості робочих місць.
Робітники цього заводу на відміну від більшості інших отримують досить конкурентну заробітну плату. Тож їх зацікавило, що майбутній очільник міста планує зробити для поліпшення фінансового становища усіх працюючих житомирян. А також як змусити керівників підприємств брати на себе за це відповідальність.
Віктор Євдокимов, в свою чергу, переконаний, що в умовах конкуренції інвестори змагатимуться за своїх робітників, в тому числі пропонуючи і високі заробітки на своїх підприємствах.
“Зараз в Житомир інвестори приходять зазвичай через те, що тут дешева робоча сила, порівняно з іншими українськими містами, - говорить кандидат на посаду міського голови. - Міська влада може це змінити. Ми можемо дозволити інвесторам побудувати тут підприємства чи заводи, натомість отримати вакансії з конкурентним розміром заробітної плати та дохід для міста”.
Свого часу Житомир був відомий далеко за межами України як успішний промисловий центр, де працювали гіганти Хімволокно, Льонокомбінат, Промавтоматика та інші. Такі підприємства як ЮКА-Інвест сьогодні можуть стати взірцем для підприємців, що планують відкривати виробництва в нашому місті:
“Підприємства такого типу зараз дуже важливі для нас, як мешканців Житомира. Вони важливі для нашого регіону, тому що податки будуть сплачуватись в місто, а люди матимуть можливість працювати в хороших умовах. Працювати насправді не легко, але дякуючи таким керівникам та інвесторам, робочі місця є, і потрібно зробити все можливе, щоб таких підприємств в Житомирі ставало все більше і більше”,
- сказав Віктор Євдокимов.
Пресслужба кандидата на посаду міського голови Житомира Віктора Євдокимова