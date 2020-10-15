Кандидат на посаду голови Житомирської ОТГ Віктор Євдокимов зустрівся з представниками ОБСЄ

14 жовтня кандидат на посаду міського голови Віктор Євдокимов зустрівся з представниками Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ).
У міському штабі політичної партії «Слуга Народу» кандидат разом з працівниками Місії зі спостереження за місцевими виборами в Україні 2020 обговорили засоби безпеки під час проведення та участі у місцевих виборах в Житомирі. Зокрема представники ОБСЄ нагадали про те, як ефективно вести передвиборчу кампанію кандидата відповідно до законодавства України, а також про можливі тиски з боку конкурентів у виборчому процесі та як їх коректно розв’язувати.
Місія тісно співпрацює з Міністерством охорони здоров’я України, тому під час підготовки та проведення виборів уважно стежитиме не лише за реєстрацією виборців, проведенням передвиборної кампанії та фінансуванням, роботою виборчої адміністрації та відповідних державних органів, законодавством, пов’язаним з виборами та його імплементацією, медіа середовищем тощо, а й за виконанням всіх заходів особистої безпеки під час пандемії COVID.
«Ця зустріч була досить інформативною. Попри те, що Місія лише спостерігає за перебігом виборів, спілкування з її представниками вкотре нагадало і про закон, і про безпеку людей. Адже дуже часто буває, що в напруженому передвиборчому графіку рівень уваги на власний захист та оточення суттєво втрачається. А в умовах епідемії і щоденного росту захворюваності це неприпустимо. Високий рівень уваги до цьогорічних виборів вже став безпрецедентним, адже вперше в Україні волевиявлення проходитиме не лише за новим адміністративно-територіальним устроєм, а й в умовах пандемії.», — поділився враженнями після зустрічі з представниками Місії Віктор Євдокимов.
Місія планує ще під час своєї роботи опублікувати попередній звіт для інформування громадськості про перебіг спостережень за виборами.
Остаточний звіт БДІПЛ опублікує приблизно через два місяці після закінчення виборчого процесу.
Пресслужба кандидата на посаду міського голови Віктора Євдокимов