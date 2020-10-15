Кандидат на посаду голови Житомирської ОТГ Віктор Євдокимов зустрівся з представниками ОБСЄ

«Ця зустріч була досить інформативною. Попри те, що Місія лише спостерігає за перебігом виборів, спілкування з її представниками вкотре нагадало і про закон, і про безпеку людей. Адже дуже часто буває, що в напруженому передвиборчому графіку рівень уваги на власний захист та оточення суттєво втрачається. А в умовах епідемії і щоденного росту захворюваності це неприпустимо. Високий рівень уваги до цьогорічних виборів вже став безпрецедентним, адже вперше в Україні волевиявлення проходитиме не лише за новим адміністративно-територіальним устроєм, а й в умовах пандемії.», — поділився враженнями після зустрічі з представниками Місії Віктор Євдокимов.