Из-за «красной зоны» в пригородных автобусах Житомира стало вдвое меньше пассажиров. ВИДЕО

"Все курсирует, но есть ограничения - только сидячие места, стоящих нет. Иногда людей вообще нет и перевозчик может сократить этот рейс, и не поехать. В простой день у нас было 1800 пассажиров, а сейчас 800-900, до тысячи", - рассказывает директор Житомирской автостанции №2 Екатерина Шмидт.

"Меньше людей ездит, не позволено, чтобы ехали стоя, нас за это штрафуют. В моем автобусе одновременно может ехать 30 человек, потому что 30 сидячих мест. Все заходят в масках, может кто-то сзади и сбросит маску, когда я не вижу, а так, то я замечание делаю", - рассказывает водитель.