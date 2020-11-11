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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 11 » 08:34:26

Из-за «красной зоны» в пригородных автобусах Житомира стало вдвое меньше пассажиров. ВИДЕО

Сегодня, 08:45:26 1518 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за «красной зоны» в пригородных автобусах Житомира стало вдвое меньше пассажиров. ВИДЕО

 В Житомире после перехода в "красную" зону карантина вдвое уменьшилось количество пассажиров, которые ездят пригородными автобусами.

Некоторые перевозчики из-за уменьшения количества пассажиров сокращают количество рейсов, сообщает "Суспільне".
 

"Все курсирует, но есть ограничения - только сидячие места, стоящих нет. Иногда людей вообще нет и перевозчик может сократить этот рейс, и не поехать. В простой день у нас было 1800 пассажиров, а сейчас 800-900, до тысячи", - рассказывает директор Житомирской автостанции №2 Екатерина Шмидт.


Водитель Анатолий Риль работает на маршруте №115. Мужчина говорит, что пассажиров стало меньше, но количество рейсов на его маршруте не сокращали.
 

"Меньше людей ездит, не позволено, чтобы ехали стоя, нас за это штрафуют. В моем автобусе одновременно может ехать 30 человек, потому что 30 сидячих мест. Все заходят в масках, может кто-то сзади и сбросит маску, когда я не вижу, а так, то я замечание делаю", - рассказывает водитель.


Тэги: пассажиры, Карантин, автобусы, Житомир
Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 10:52:56, Сегодня [Материал]

Это намек типа надо повышать стоимость проезда???
Marine
2 Руслана (Marine)   • 12:35:58, Сегодня [Материал]

Давно пора. В убыток работают.
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