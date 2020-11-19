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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 19 » 14:50:16

В Житомире под стенами Госгеокадастра протестовали бойцы АТО/ООС. ФОТО

Сегодня, 15:10:16 1321 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире под стенами Госгеокадастра протестовали бойцы АТО/ООС. ФОТО

 19 ноября в Житомире состоялась очередная акция протеста. Под стены управления Госгеокадастра Житомирской области пришли бойцы АТО/ООС с требованием выделить им обещанные земельные участки.

Как сообщает житомирская журналистка Ольга Савицкая, проблемы с оформлением земельных участков сейчас также имеют предприниматели и простые житомиряне.

В тоже время, по словам журналистки, Госгеокадастр оперативно выделяет земельные участки на Житомирщине жителям других областей.
 

"Под Госгеокадастром сегодня вновь протестовали атошники. Причина – заявления житомирских ветеранов АТО не рассматриваются, готовые приказы не подписываются. Физические лица, жители Житомира и области, в принципе не могут ничего оформить. При этом, около 300 заявок от физических лиц – жителей Днепропетровской области были обработаны всего за 2-3 дня, им уже начали выделять участки в Овручском и Олевском районах: речь идёт о землях, в которых есть янтарь", – пишет в соцсети Ольга Савицкая.


Напомним, ранее в Житомирской области выставили на аукцион 18 участков с залежами янтаря.





Фото с Facebook-страницы Ольги Савицкой
Тэги: госгеокадастр, протест, Житомир, Земля
Комментариев: 9
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:15:32, Сегодня [Материал]
+2

Я смотрю директор геокадастра хочет получить в клуню. (она директор, а не женщина). не прошло и пару лет , как они- чиновники оттуда улетали с этажей как птички и вот опять. Это коррупция.
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 15:31:33, Сегодня [Материал]
-2

нагнали каких-то студентов, Бех опять хочет качнуть и земли себе набрать, все ради шкурного интереса
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 18:52:09, Сегодня [Материал]
0

хотят успеть до ввода рынка земли
Скарификатор
3 Перикарда (Скарификатор)   • 18:09:51, Сегодня [Материал]
-2

они в камуфляже потому что только из окопов и сразу под стены Госгеокадастра?
и тоже хотят земельку с янтарём?
Sams2
6 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:38:10, Сегодня [Материал]
0

Это они маскируются, чтобы их не заметили.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:24:30, Сегодня [Материал]
0

Солдаты имеют право на землю и это даже не оспаривается. В камуфляже они или в спортивных штанах, или в очках, ходячие или лежачие имеют право! И чиновник обьязан включить и выдать им кусок земли. Но тут они заострили внимание. что очередной чиновник выдаёт землю Днепропетровским людям., потому что она с Днепра. И какую землю янтарную , с ильменитом, с титаном. У нас уже был со Львова директор ДЕРЖГЕОКАДАСТРА и выдавал студентам со Львова по два гектара помните? Они постоянно делают одни и теже схемы. кстати Львовским студентам этот петух выдал ильменитовой земли на 6 милиардов долларов.
Sams2
7 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:51:23, Сегодня [Материал]
-1

А я так и подумал, что сегодня "ветераны" опять кипешевать будут. Они сегодня массовку на Восточной собирали, булочками подкармливали. Издалека везли, наверное, проголодались "активисты".
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 20:45:35, Сегодня [Материал]
-3

вийськови трофеи делят.....
вроде единственный случай в истории, когда с наёмниками расплачиваюцца не завоёванной землёй, а типа "своей".
ZVEZDA
9 Житомирянин (ZVEZDA)   • 21:05:15, Сегодня [Материал]
+2

Дауніто хромосомо(
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