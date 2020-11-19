В Житомире под стенами Госгеокадастра протестовали бойцы АТО/ООС. ФОТО

19 ноября в Житомире состоялась очередная акция протеста. Под стены управления Госгеокадастра Житомирской области пришли бойцы АТО/ООС с требованием выделить им обещанные земельные участки.
Как сообщает житомирская журналистка Ольга Савицкая
, проблемы с оформлением земельных участков сейчас также имеют предприниматели и простые житомиряне.
В тоже время, по словам журналистки, Госгеокадастр оперативно выделяет земельные участки на Житомирщине жителям других областей.
"Под Госгеокадастром сегодня вновь протестовали атошники. Причина – заявления житомирских ветеранов АТО не рассматриваются, готовые приказы не подписываются. Физические лица, жители Житомира и области, в принципе не могут ничего оформить. При этом, около 300 заявок от физических лиц – жителей Днепропетровской области были обработаны всего за 2-3 дня, им уже начали выделять участки в Овручском и Олевском районах: речь идёт о землях, в которых есть янтарь", – пишет в соцсети Ольга Савицкая.
Напомним, ранее в Житомирской области выставили на аукцион 18 участков с залежами янтаря
.
Фото с Facebook-страницы Ольги Савицкой
и тоже хотят земельку с янтарём?
вроде единственный случай в истории, когда с наёмниками расплачиваюцца не завоёванной землёй, а типа "своей".