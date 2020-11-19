В Житомире под стенами Госгеокадастра протестовали бойцы АТО/ООС. ФОТО

"Под Госгеокадастром сегодня вновь протестовали атошники. Причина – заявления житомирских ветеранов АТО не рассматриваются, готовые приказы не подписываются. Физические лица, жители Житомира и области, в принципе не могут ничего оформить. При этом, около 300 заявок от физических лиц – жителей Днепропетровской области были обработаны всего за 2-3 дня, им уже начали выделять участки в Овручском и Олевском районах: речь идёт о землях, в которых есть янтарь", – пишет в соцсети Ольга Савицкая.