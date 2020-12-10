«Отменяем тендер и разрываем договор»: Сухомлин о закупке костюмов в житомирскую больницу

"О ситуации с закупкой защитных костюмов в "Больницу №1". Сегодня утром общался с директором и бухгалтером больницы. Пока никого голословно обвинять не буду. Сегодня представители управления здравоохранения поехали в Любар, чтобы сравнить акты, по которым покупали аналогичные костюмы в местную больницу. Сегодня нам известно, что компания продавала защитные костюмы различным организациям по разным ценам. Была и стоимость в 340 гривен за костюм", – сказал мэр Житомира.