«Отменяем тендер и разрываем договор»: Сухомлин о закупке костюмов в житомирскую больницу

В Житомирском городском совете отреагировали на информацию о закупке защитных костюмов: тендер отменят и разорвут договор с поставщиком. Об этом 10 декабря сообщил городской голова Сергей Сухомлин
.
"О ситуации с закупкой защитных костюмов в "Больницу №1". Сегодня утром общался с директором и бухгалтером больницы. Пока никого голословно обвинять не буду. Сегодня представители управления здравоохранения поехали в Любар, чтобы сравнить акты, по которым покупали аналогичные костюмы в местную больницу. Сегодня нам известно, что компания продавала защитные костюмы различным организациям по разным ценам. Была и стоимость в 340 гривен за костюм", – сказал мэр Житомира.
Горсовет занесет компанию в "черный список" и больше не будет работать с ней.
"Ситуацию будем выяснять дальше после получения информации из Любара"
, – резюмировал Сухомлин.
Как сообщалось, Житомирская городская больница №1 приобрела для персонала защитную одежду на 40% дороже
, чем Любарская районная больница.
И она рбычно разная для разных покупателей.
Рыночек на дворе уже 30 лет, для тех, кто в танке.
зачем так палицца с ценником?
если б хотели распилить - подписали бы договор на 100 штук, а привезли бы 50.