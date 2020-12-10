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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 10 » 15:03:57

«Отменяем тендер и разрываем договор»: Сухомлин о закупке костюмов в житомирскую больницу

Вчера, 15:24:57 3013 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Отменяем тендер и разрываем договор»: Сухомлин о закупке костюмов в житомирскую больницу

 В Житомирском городском совете отреагировали на информацию о закупке защитных костюмов: тендер отменят и разорвут договор с поставщиком. Об этом 10 декабря сообщил городской голова Сергей Сухомлин.
 

"О ситуации с закупкой защитных костюмов в "Больницу №1". Сегодня утром общался с директором и бухгалтером больницы. Пока никого голословно обвинять не буду. Сегодня представители управления здравоохранения поехали в Любар, чтобы сравнить акты, по которым покупали аналогичные костюмы в местную больницу. Сегодня нам известно, что компания продавала защитные костюмы различным организациям по разным ценам. Была и стоимость в 340 гривен за костюм", – сказал мэр Житомира.


Горсовет занесет компанию в "черный список" и больше не будет работать с ней.

"Ситуацию будем выяснять дальше после получения информации из Любара", – резюмировал Сухомлин.

Как сообщалось, Житомирская городская больница №1 приобрела для персонала защитную одежду на 40% дороже, чем Любарская районная больница.
Тэги: тендер, больница, костюмы
Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 16:25:43, Вчера [Материал]
0

вообще-то продавец может устанавливать любую цену на свой товар.
И она рбычно разная для разных покупателей.
Рыночек на дворе уже 30 лет, для тех, кто в танке.
melan
2 melan (melan)   • 16:37:47, Вчера [Материал]
+3

рынок рынком а откаты никто не отменял.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 16:49:50, Вчера [Материал]
-1

можно подумать в Любаре их без отката купили
зачем так палицца с ценником?
если б хотели распилить - подписали бы договор на 100 штук, а привезли бы 50.
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