Житомирская прокуратура оспаривает досрочное освобождение депутата АР Крым Василия Ганыша

Прокуратура Житомирской области оспаривает в Кассационном уголовном суде досрочное освобождение от отбывания наказания бывшего депутата Автономной Республики Крым Василия Ганыша.
Об этом сообщает "Суспільне
" со ссылкой Житомирскую областную прокуратуру.
"Прокуратура присутствовала и есть решение суда, о котором идет речь, оно сейчас в стадии обжалования, нами внесена апелляция на решение суда, апелляционный суд ее не удовлетворил, дальше начали оспаривать в кассационном порядке. Изучаются определенные вопросы и в плане приговора, на какой стадии он находится, тоже здесь не стоим в стороне. Но непосредственно вопрос освобождения обжалован областной прокуратурой", - отметил руководитель прокуратуры Александр Билошицкий.
Ранее сообщалось, что прокуратура Житомирской области не успела подать ходатайство на обжалование постановления суда
, которым из-за болезни был освобожден от отбывания наказания осужденный за госизмену крымский экс-депутат Василий Ганыш.
Госизмена Ганыша: что нужно знать
- 28 апреля 2015 года Ганыша задержали украинские правоохранители при выезде из Крыма. Бывший депутат был взят под стражу, так как находился в розыске. Генпрокуратура объявила ему подозрение в совершении государственной измены.
- В ноябре 2018 года Днепровский райсуд Киева приговорил Ганыша до 12 лет заключения за то, что тот способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда принимал участие в голосовании за оккупационную "Конституцию Крыма".
- Сам осужденный отрицал вину. Ганыш утверждал, что всегда придерживался проукраинских взглядов и был единственным депутатом Верховного Совета Крыма, который проголосовал против проведения "референдума".
- Суд также расценил как противозаконное участие Ганыша в так называемых "выборах" в горсовет Феодосии в сентябре 2014 года. Экс-депутат также был обязан выплатить 5 789 гривен судебных расходов.
- Сам Ганыш утверждал, что не голосовал за "конституцию", но подтвердил, что баллотировался на местных "выборах" 2014 года. Ганыш также рассказывал, что выдвинул свою кандидатуру по просьбе местного Меджлиса, якобы чтобы оттянуть часть голосов у кандидата от коммунистической партии.
Василий Ганыш. Фото: Ґрати