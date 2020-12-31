Житомирская прокуратура оспаривает досрочное освобождение депутата АР Крым Василия Ганыша

"Прокуратура присутствовала и есть решение суда, о котором идет речь, оно сейчас в стадии обжалования, нами внесена апелляция на решение суда, апелляционный суд ее не удовлетворил, дальше начали оспаривать в кассационном порядке. Изучаются определенные вопросы и в плане приговора, на какой стадии он находится, тоже здесь не стоим в стороне. Но непосредственно вопрос освобождения обжалован областной прокуратурой", - отметил руководитель прокуратуры Александр Билошицкий.