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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 31 » 08:39:18

Житомирская прокуратура оспаривает досрочное освобождение депутата АР Крым Василия Ганыша

Сегодня, 08:55:18 511 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская прокуратура оспаривает досрочное освобождение депутата АР Крым Василия Ганыша

 Прокуратура Житомирской области оспаривает в Кассационном уголовном суде досрочное освобождение от отбывания наказания бывшего депутата Автономной Республики Крым Василия Ганыша.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой Житомирскую областную прокуратуру.
 

"Прокуратура присутствовала и есть решение суда, о котором идет речь, оно сейчас в стадии обжалования, нами внесена апелляция на решение суда, апелляционный суд ее не удовлетворил, дальше начали оспаривать в кассационном порядке. Изучаются определенные вопросы и в плане приговора, на какой стадии он находится, тоже здесь не стоим в стороне. Но непосредственно вопрос освобождения обжалован областной прокуратурой", - отметил руководитель прокуратуры Александр Билошицкий.


Ранее сообщалось, что прокуратура Житомирской области не успела подать ходатайство на обжалование постановления суда, которым из-за болезни был освобожден от отбывания наказания осужденный за госизмену крымский экс-депутат Василий Ганыш.
 

Госизмена Ганыша: что нужно знать 

 
  • 28 апреля 2015 года Ганыша задержали украинские правоохранители при выезде из Крыма. Бывший депутат был взят под стражу, так как находился в розыске. Генпрокуратура объявила ему подозрение в совершении государственной измены.
  • В ноябре 2018 года Днепровский райсуд Киева приговорил Ганыша до 12 лет заключения за то, что тот способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда принимал участие в голосовании за оккупационную "Конституцию Крыма".
  • Сам осужденный отрицал вину. Ганыш утверждал, что всегда придерживался проукраинских взглядов и был единственным депутатом Верховного Совета Крыма, который проголосовал против проведения "референдума".
  • Суд также расценил как противозаконное участие Ганыша в так называемых "выборах" в горсовет Феодосии в сентябре 2014 года. Экс-депутат также был обязан выплатить 5 789 гривен судебных расходов.
  • Сам Ганыш утверждал, что не голосовал за "конституцию", но подтвердил, что баллотировался на местных "выборах" 2014 года. Ганыш также рассказывал, что выдвинул свою кандидатуру по просьбе местного Меджлиса, якобы чтобы оттянуть часть голосов у кандидата от коммунистической партии.


Василий Ганыш. Фото: Ґрати
Тэги: суд, госизмена, крым, прокуратура, депутат
Комментариев: 2
SAT
1 Nostradamus (SAT)   • 15:36:18, Сегодня [Материал]
0

Пр_срали дело в апелляции, пр_срут и в кассации. Вернее в апелляции не прокакали, а не успели подать апелляцию на постановление об освобождении. А что , разве прокурор не принимал участие в рассмотрении представления об освобождении по состоянию здоровья ? Там ведь участие прокурора обязательно. А вообще-то такое освобождение всегда в чем-то нечистое: то ли администрацию колонии купили, то ли врачей. Ибо представление пишется на основании заключения врачей. Коррупция в медицине такова, что ни в какие рамки не идет с коррупцией в прокуратуре. В былые добрые времена такое освобождение было за пару дней до смерти зэка или же когда у него онкология в последней стадии или инсульт с известными последствиями. А сейчас в заднице геморрой - администрация уже спешит зэка освободить. Тут больше вопросов не к прокурорам, а к администрации колонии ( так понимаю, что сидел в четверке) и к медикам . И в первую очередь к медикам. Оно всегда так было. Еще с тех времен, когда покойный ныне начальник ИК-4 подписал представление ( подсунутое недобросовестными медиками ) об освобождении по болезни известного Савлохова. Прокуратура тогда тормознула. Большой еще минус - отсутствие специализированной прокуратуры по надзору за ИТУ. Когда она была - работники занимались чисто одним направлением, и надо сказать, часть из них были спецами своего дела. А сейчас, в немалой степени через то, что реформа прокуратуры идет уже более полутора лет, спецы вывелись. Остались или малоквалифицированные дети с улицы или нормальные, но за так называемым портновским " процесуальным руководством" ( читай - поддержанием штанов ментовскому давно угробленному досудебному следствию ) им просто некогда голову поднять и нормально все оценить ( хотя бы прочитать приговор освобождаемого ) и оценить его личность и опасность для общества.
predi
2 predi (predi)   • 21:16:55, Сегодня [Материал]
0

Незвична справа достроково визволяти російських нацистів і ворогів України коли в кацапії за такі злочини раніше розстрілювали, а тепер дають максимальні сроки тільки за те що ти Українець. (Сенцов, Балух і інші).
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