Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 07.01.2021    05:59:59
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 6 » 12:41:02

В Житомире установили 3-х метровый соломенный Дидух. ФОТО

Вчера, 13:06:02 1174 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире установили 3-х метровый соломенный Дидух. ФОТО

 6 января накануне Рождества в Житомире установили огромный Дидух - символ урожая, благополучия, богатства, зачинателя рода, духовной жизни украинцев, оберега рода.

Как пояснили в мэрии, инициатива по установлению в Житомире одного из символов Рождества принадлежит неравнодушным житомирянам-благотворителям.

Сначала Дидух разместили на главной пешеходной улице нашего города - Михайловской, возле театра кукол, а затем перевезли к Свято-Михайловскому кафедральному собору.

Изготовлен Дидух из ржи, его высота вместе со звездой более 3-х метров. Рождественский Дидух стоит на трех ногах, которые создают конусную форму, и имеет четыре канонических уровня. Венчается Дидух двенадцатиугольной звездой - символом Творца.



Существуют две версии, почему 6 января с первой Рождественской звездой люди заносили в дом «хлебное дерево». По одной из них, когда на поле заканчивалась жатва, а крестьяне собирали урожай - это было настоящим праздником. Чтобы отметить радостное событие, люди несли с поля домой последний обжиночный сноп.

Или говорят еще, когда Иисус Христос родился в хлеву, то было очень холодно. В стене Иосиф нашел щель и закрыл ее снопом из соломы. С тех пор существует обычай на Святой ужин застилать пол в доме сеном и ставить Дидух - символ уюта и тепла. Дидух ставили на почетное в доме место - под образами.

Тэги: Житомир, дидух, рождество
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus