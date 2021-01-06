В Житомире установили 3-х метровый соломенный Дидух. ФОТО

6 января накануне Рождества в Житомире установили огромный Дидух - символ урожая, благополучия, богатства, зачинателя рода, духовной жизни украинцев, оберега рода.
Как пояснили в мэрии, инициатива по установлению в Житомире одного из символов Рождества принадлежит неравнодушным житомирянам-благотворителям.
Сначала Дидух разместили на главной пешеходной улице нашего города - Михайловской, возле театра кукол, а затем перевезли к Свято-Михайловскому кафедральному собору.
Изготовлен Дидух из ржи, его высота вместе со звездой более 3-х метров. Рождественский Дидух стоит на трех ногах, которые создают конусную форму, и имеет четыре канонических уровня. Венчается Дидух двенадцатиугольной звездой - символом Творца.
Существуют две версии, почему 6 января с первой Рождественской звездой люди заносили в дом «хлебное дерево». По одной из них, когда на поле заканчивалась жатва, а крестьяне собирали урожай - это было настоящим праздником. Чтобы отметить радостное событие, люди несли с поля домой последний обжиночный сноп.
Или говорят еще, когда Иисус Христос родился в хлеву, то было очень холодно. В стене Иосиф нашел щель и закрыл ее снопом из соломы. С тех пор существует обычай на Святой ужин застилать пол в доме сеном и ставить Дидух - символ уюта и тепла. Дидух ставили на почетное в доме место - под образами.