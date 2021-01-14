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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2021 » Январь » 14 » 08:32:10

В музее космонавтики с помощью VR-очков можно прогуляться по поверхности Луны. ВИДЕО

Сегодня, 08:35:10 249 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В музее космонавтики с помощью VR-очков можно прогуляться по поверхности Луны. ВИДЕО

 В Житомирском национальном музее космонавтики в день рождения Сергея Королева открыли две выставки новых экспонатов и продемонстрировали VR очки с новой программой.

Приложение, разработанное совместно с конструкторским бюро "Южное", позволяет путешествовать по виртуальной базе украинцев на Луне, передает "Суспільне".
 

"Это наш общий с КБ "Южное" образовательный проект, и теперь его можно увидеть у нас в музее. В очках вы имеете ощущение полного присутствия на поверхности Луны - можно ходить, исследовать и изучать её", - говорит заместитель директора музея космонавтики Виктория Четвертак.


По словам руководителя отдела музея Ирины Вишневецкой, пользоваться очками пока нельзя будет из-за требований карантина, однако на перспективу музей готов оказывать такую ​​услугу.
 

Также в музее космонавтики к 114-й годовщине со дня рождения Сергея Королева открыли две выставки новых экспонатов, связанных с жизнью и деятельностью авиаконструктора. В экспозиции - медали на космическую тематику, марки, приборы и предметы быта.
 

"Музею интересны медали, - говорит работница музея Наталья Щербакова. - Также в архивах нашли небольшой портрет Королева авторства художника Клинского. Более 30 предметов поступили от сотрудников института - они интересны тем, что уже с первых полетов на кораблях "Восток" и "Союз" использовались приборы для записи информации".


На сегодня в коллекции музея космонавтики более 20 000 экспонатов.
Тэги: музей космонавтики, Луна, Житомир
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