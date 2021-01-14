В музее космонавтики с помощью VR-очков можно прогуляться по поверхности Луны. ВИДЕО

В Житомирском национальном музее космонавтики в день рождения Сергея Королева открыли две выставки новых экспонатов и продемонстрировали VR очки с новой программой.
Приложение, разработанное совместно с конструкторским бюро "Южное", позволяет путешествовать по виртуальной базе украинцев на Луне, передает "Суспільне".
"Это наш общий с КБ "Южное" образовательный проект, и теперь его можно увидеть у нас в музее. В очках вы имеете ощущение полного присутствия на поверхности Луны - можно ходить, исследовать и изучать её", - говорит заместитель директора музея космонавтики Виктория Четвертак.
По словам руководителя отдела музея Ирины Вишневецкой, пользоваться очками пока нельзя будет из-за требований карантина, однако на перспективу музей готов оказывать такую услугу.
Также в музее космонавтики к 114-й годовщине со дня рождения Сергея Королева открыли две выставки новых экспонатов, связанных с жизнью и деятельностью авиаконструктора. В экспозиции - медали на космическую тематику, марки, приборы и предметы быта.
"Музею интересны медали, - говорит работница музея Наталья Щербакова. - Также в архивах нашли небольшой портрет Королева авторства художника Клинского. Более 30 предметов поступили от сотрудников института - они интересны тем, что уже с первых полетов на кораблях "Восток" и "Союз" использовались приборы для записи информации".
На сегодня в коллекции музея космонавтики более 20 000 экспонатов.