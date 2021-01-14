В музее космонавтики с помощью VR-очков можно прогуляться по поверхности Луны. ВИДЕО

"Это наш общий с КБ "Южное" образовательный проект, и теперь его можно увидеть у нас в музее. В очках вы имеете ощущение полного присутствия на поверхности Луны - можно ходить, исследовать и изучать её", - говорит заместитель директора музея космонавтики Виктория Четвертак.