Ремонт моста на Житомирщине: подрядчик заявил о проблемах с финансированием

В Житомирском облсовете состоялось совещание по ситуации вокруг капитального ремонта моста через реку Случь в селе Чижовка Новоград-Волынского района. Об этом «ЖЖ
» сообщили в пресс-службе Житомирского областного совета.
«Участие в совещании приняли председатель облсовета Владимир Федоренко, и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Житомирской области (заказчик проекта) Геннадий Гидулян, руководитель компании «МАСТ-БУД СП. 30.0» (подрядчик) Петр Симашко, председатель Чижевской громады Аркадий Ратюшнюк, а также директор Городницкого государственного лесхоза Виктор Мельник, депутат областного совета Александр Черноморец и начальник управления юридической и кадровой работы областного совета Анатолий Репиков»
, - отметили в облсовете
.
Представители компании «МАСТ-БУД СП. 30.0», которая выиграла тендер на проведение капитального ремонта, рассказали о сокращении финансирования с 22 млн до 17 млн гривен.
«Строительные работы на объекте были приостановлены 20 декабря, до сих пор были смонтированы балки, выполнен комплекс работ по усилению опор. Работы шли по графику. Завершить ремонт моста должны во второй декаде мая, все материалы уже закуплены», - отметил Петр Симашко.
Подрядчик добавил, что возобновить работы компания готова с 1 февраля при условии, что восстановится финансирование.
Представители Службы автомобильных дорог в Житомирской области отметили, что постановление Кабмина о дофинансировании ремонта моста должно быть подписано в первых числах февраля. В этом Службу заверили в Укравтодоре. В таком случае подрядчик обещает, что объект будет сдан до 20 мая. Благоустройство территорий компания сможет выполнять после восстановления движения.
Председатель областного совета Владимир Федоренко отметил, что лично встретится с председателем Укравтодора и выяснит ситуацию с финансированием.
«Мост будет стоять в мае. Я полностью беру этот вопрос на контроль и публично даю гарантии, что работы завершатся в срок»
, - отметил он.
Напомним, искусственное сооружение, длиной более 100 метров, находится на пути Р-49 Васьковичи - Шепетовка. Его капитально не ремонтировали с момента постройки - 1953 года.