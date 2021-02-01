В Житомире охранная фирма избила и выбросила мужчину из магазина: полиция открыла уголовное дело. ВИДЕО

В Житомире двое сотрудников охранной фирмы силой вытолкали мужчину из помещения магазина, применив физическую силу. Как рассказали очевидцы, инцидент произошел вечером 30 января в магазине EVA на площади Победы.
Видео инцидента сняли на телефон случайные очевидцы и опубликовали его в соцсетях.
На кадрах видно, как двое охранников выволокли мужчину из помещения магазина. При этом один из охранников тянул его по полу за воротник, другой в это время бил палкой и пинал ногой. Мужчину вытащили на улицу и бросили в снег.
За несколько часов сообщение в соцсетях прокомментировали сотни возмущенных пользователей
. Отреагировали на публикацию и в охранной фирме "ВЕНБЕСТ", отметив, что имеют определенные алгоритмы действий в зависимости от ситуации, однако действия их сотрудников на этом видео не соответствуют ни одному из них, поэтому данные работники сейчас уже уволены.
Реакция полиции и прокуратуры
31 января полиция и прокуратура Житомирской области сообщили, что по факту избиения мужчины охранниками частной фирмы открыто уголовное производство.
"В воскресенье, 31 января, Житомирской местной прокуратурой по информации и видео, опубликованными в соцсети, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 127 УК Украины (пытки, то есть умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, по предварительному сговору группой лиц). Для проведения досудебного расследования уголовное производство передано в Житомирское районное управление полиции. Житомирская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство", - информирует прокуратура.
Правоохранители уже установили очевидцев, свидетелей, участников события и опросили их.
"Предварительно, по словам очевидцев, мужчина действительно был похож на бездомного, из-за чего и возник конфликт. Работники охранной фирмы дважды приезжали на вызов в магазин. Сейчас вся собранная информация проверяется. О результатах сообщим дополнительно"
, - сообщает полиция Житомирской области
.