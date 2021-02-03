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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 3 » 15:23:36

Суд вынес приговор вору, который в 2016 году обчистил квартиру житомирского фотографа

Сегодня, 16:05:36 705 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Суд вынес приговор вору, который в 2016 году обчистил квартиру житомирского фотографа

 После многолетнего рассмотрения дела житомирский суд вынес приговор преступнику, который в 2016 году обокрал квартиру фотографа Романа Котикова. Тогда из квартиры житомирянина вынесли фототехники на сотни тысяч гривен.
 

"В течение нескольких лет продолжались судебные разбирательства обвинения относительно совершения мужчиной имущественных преступлений. Так, в январе 2016 году в полицию обратился житомирянин с заявлением о похищении из офиса фототехники и денег. Общий ущерб составил около полумиллиона гривен. Следователи начали уголовное производство по ч. 5 ст . 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Через несколько дней оперативники уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержали тогда еще 33-летнего житомирянина. От части похищенного он уже успел избавиться, остальное следователи изъяли. Во время досудебного расследования была установлена ​​причастность мужчины к еще одной кражи - из квартиры горожанина на сумму около 11 000 гривен", - рассказали в полиции.


В декабре 2020-го 38-летний мужчина был признано виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет.

Приговор вступил в действие через месяц с момента вынесения, а поскольку мера пресечения обвиняемого не предусматривала содержания под стражей, то он и проигнорировал срок начала отбывания наказания.

"2 февраля оперативники Житомирского районного управления полиции задержали осужденного и доставили в одно из учреждений исполнения наказаний", - добавили правоохранители. 
Тэги: кража, фотограф, суд, Житомир
Комментариев: 2
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 18:23:54, Сегодня [Материал]
+1

Если бы еще так освещали дела (чем все закончилось) по взяточникам и прочим чиновникам....
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 20:36:39, Сегодня [Материал]
0

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