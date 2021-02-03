Суд вынес приговор вору, который в 2016 году обчистил квартиру житомирского фотографа

"В течение нескольких лет продолжались судебные разбирательства обвинения относительно совершения мужчиной имущественных преступлений. Так, в январе 2016 году в полицию обратился житомирянин с заявлением о похищении из офиса фототехники и денег. Общий ущерб составил около полумиллиона гривен. Следователи начали уголовное производство по ч. 5 ст . 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.



Через несколько дней оперативники уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержали тогда еще 33-летнего житомирянина. От части похищенного он уже успел избавиться, остальное следователи изъяли. Во время досудебного расследования была установлена ​​причастность мужчины к еще одной кражи - из квартиры горожанина на сумму около 11 000 гривен", - рассказали в полиции.