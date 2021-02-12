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В Житомирской области во время движения загорелся пассажирский поезд. ФОТО

Сегодня, 10:18:10 823 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области во время движения загорелся пассажирский поезд. ФОТО

 Ночью 12 февраля загорелся тепловоз пассажирского поезда сообщением Львов - Бахмут. Инцидент произошел вблизи с. Красноселка Коростенского района.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Управлении Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
 

"На место происшествия были направлены специалисты 37-го Государственного пожарно-спасательного поста и 8-й Государственной пожарно-спасательной части, а также пожарный поезд Коростенского отделения дороги регионального филиала "Юго-Западной железной дороги". По прибытию к месту вызова установлено, что площадь пожара составляет 20 кв. м дизельной установки тепловоза", - информируют спасатели.




Благодаря совместным оперативным действиям в 2:57 пожар был локализован, а в 3:58 - ликвидирован. В 05:00 поезд возобновил движение.

Травмированных и погибших в результате происшествия нет. Причина пожара устанавливается специалистами.

Фото: ГСЧС
Тэги: Житомирская область, поезд, пожар
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