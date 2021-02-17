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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 17 » 12:25:38

В стенах городского совета снова заговорили о строительстве в Житомире индустриального парка

Сегодня, 12:49:38 238 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В стенах городского совета снова заговорили о строительстве в Житомире индустриального парка

 Строительство индустриального парка в Житомире может профинансировать Государственный фонд регионального развития. Об этом говорили сегодня, 17 февраля, во время очередного заседания исполнительного комитета.

По информации департамента бюджета и финансов горсовета, объем финансирования – 20 млн грн. На условиях софинансирования из бюджета Житомира на строительство должны выделить 2 млн 222 тыс. грн.

Члены исполкома согласовали внесение изменений в бюджет и перераспределение расходов.
 

«Согласно постановлению Кабинета Министров на текущий год управлением капитального строительства городского совета подается заявка на финансирование за счет средств государственного фонда регионального развития. Предварительно в перечень объектов включено строительство индустриального парка на сумму 20 млн грн за счет средств государственного регионального развития. Нам необходимо предусмотреть в бюджете софинансирование 2 млн 222 тыс. 222 грн», – пояснила Дина Прохорчук, директор департамента бюджета и финансов городского совета.


В дальнейшем вопрос внесения изменений в местный бюджет также будут внесен на рассмотрение городского совета.
 

Предыстория


Депутаты Житомирского городского совета в 2016 году приняли решение о создании индустриального парка «ZHYTOMYR-EAST».

Технопарк должен был развернутся в восточной части города на Киевском шоссе. Сообщалось, что его территория составит 24,7 га.

В феврале 2017 года были попытки горсовета провести конкурс и найти управляющую компанию для индустриального парка.

Позже прокуратура заявила, что Житомирский городской совет незаконно изъял 11 га земель военного аэродрома под строительство индустриального парка. Земли были возвращены Министерству обороны Украины.

Тэги: строительство, горсовет, Житомир, индустриальный парк
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