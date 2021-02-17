В стенах городского совета снова заговорили о строительстве в Житомире индустриального парка

Строительство индустриального парка в Житомире может профинансировать Государственный фонд регионального развития. Об этом говорили сегодня, 17 февраля, во время очередного заседания исполнительного комитета.
По информации департамента бюджета и финансов горсовета, объем финансирования – 20 млн грн. На условиях софинансирования из бюджета Житомира на строительство должны выделить 2 млн 222 тыс. грн.
Члены исполкома
согласовали внесение изменений в бюджет и перераспределение расходов.
«Согласно постановлению Кабинета Министров на текущий год управлением капитального строительства городского совета подается заявка на финансирование за счет средств государственного фонда регионального развития. Предварительно в перечень объектов включено строительство индустриального парка на сумму 20 млн грн за счет средств государственного регионального развития. Нам необходимо предусмотреть в бюджете софинансирование 2 млн 222 тыс. 222 грн», – пояснила Дина Прохорчук, директор департамента бюджета и финансов городского совета.
В дальнейшем вопрос внесения изменений в местный бюджет также будут внесен на рассмотрение городского совета.
Предыстория
Депутаты Житомирского городского совета в 2016 году приняли решение о создании индустриального парка
«ZHYTOMYR-EAST».
Технопарк должен был развернутся в восточной части города на Киевском шоссе. Сообщалось, что его территория составит 24,7 га.
В феврале 2017 года были попытки горсовета провести конкурс и найти управляющую компанию
для индустриального парка.
Позже прокуратура заявила, что Житомирский городской совет незаконно изъял 11 га земель военного аэродрома
под строительство индустриального парка. Земли были возвращены Министерству обороны Украины.