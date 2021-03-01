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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 1 » 14:25:46

В 8 больницах Житомирщины занята более чем половина COVID-коек

Вчера, 15:11:46 687 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В 8 больницах Житомирщины занята более чем половина COVID-коек

 В городе Новоград-Волынский Житомирской области несколько разгрузили больницу, где недавно больными коронавирусом были заняты почти все койки. Об этом 1 марта шла речь на онлайн-брифинге Житомирской ОГА.

Также стало известно, в каких лечебных учреждениях заполненность коек составляет более 50%.
 

"На сегодня имеем загруженность коек по Житомирской области - почти 36%. Ситуация полностью контролируется. Мы меняем маршруты, вместе с тем более 50% заполненности коек сейчас имеем в Новограде-Волынском, Бердичеве, Малине, Андрушевке, Чуднове, Барановке, Житомирской райбольнице в Станишовке и в Больнице №1 г. Житомира. На сегодняшний день мы разгрузили Новоград-Волынскую больницу, если там доходило до 97% заполненность коек, то сейчас мы ввели дополнительные 15 коек, во-вторых, разгрузили больницу, изменив маршруты, в том числе забираем часть больных в Житомир. Таким образом, сегодня имеем загруженность Новоград-Волынской больницы - 69,8, то есть почти 70%", - рассказал председатель облгосадминистрации Виталий Бунечко.


Напомним, в Житомирской области наблюдается угрожающая динамика по заболеваемости COVID-19: в течение 7 дней количество активных больных увеличилось почти на 50%.

В связи с этим с 3 марта Житомирская область окажется в "красной" зоне карантина.
Тэги: больница, Житомирская область, коронавирус, койки
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Комментариев: 4
FED8
1 FED8 (FED8)   • 20:51:58, Вчера [Материал]

По ковиду 1) Всемирная организация здравохранения (ВОЗ) частная структура . Больше продажи вакцин - больше прибыль 2) Смертность . В городе не выросла , как было вроде 10-15 в день так и осталось . Можно подьехать на Дружбу и выяснить . Так где пандемия 3) Работа на удаленке . Как владельцу магазина обуви или одежды перейти на удаленку . Каждому клиенту домой возить 5) Вакцинирование на западе . Людей тупо заставляют . В том же Израиле не пускают в магазины и т.д. 6) Карантинные меры . Одни страны вводили жесткие , другие не вводили - количество зараженных примерно одинаково . Вывод . Мы вляпались в очередную мировую аферу . С куриным и свинячим гриппом была репетиция . Там обошлось просроченым Тамифлю .
TarasS
4 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 22:22:15, Вчера [Материал]

Еще один ковид-аналитег. Хорошо, что хоть пока капслоком не строчит, как некоторые особо буйные ыксперды.
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 21:31:18, Вчера [Материал]

Эпидемия - ЛОЖЬ, карантин - ПРЕСТУПЛЕНИЕ, народ - ТЕРПИЛЫ, власть - БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ!
FED8
3 FED8 (FED8)   • 21:37:09, Вчера [Материал]

Коронавирус как болезнь присутствует . Она есть . В основной массе протекает в легкой форме . У кого то тяжело - ломает так что жить не хочется . Но умирает людей в связи с неполученной вовремя медпомощью из-за карантинных ограничений больше . В основном сердечники .
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