В 8 больницах Житомирщины занята более чем половина COVID-коек

"На сегодня имеем загруженность коек по Житомирской области - почти 36%. Ситуация полностью контролируется. Мы меняем маршруты, вместе с тем более 50% заполненности коек сейчас имеем в Новограде-Волынском, Бердичеве, Малине, Андрушевке, Чуднове, Барановке, Житомирской райбольнице в Станишовке и в Больнице №1 г. Житомира. На сегодняшний день мы разгрузили Новоград-Волынскую больницу, если там доходило до 97% заполненность коек, то сейчас мы ввели дополнительные 15 коек, во-вторых, разгрузили больницу, изменив маршруты, в том числе забираем часть больных в Житомир. Таким образом, сегодня имеем загруженность Новоград-Волынской больницы - 69,8, то есть почти 70%", - рассказал председатель облгосадминистрации Виталий Бунечко.