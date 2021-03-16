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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 16 » 13:56:59

На Житомирщине прививку от коронавируса получили 1200 медиков: к вакцинации присоединились публичные лица

Сегодня, 14:04:59 637 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине прививку от коронавируса получили 1200 медиков: к вакцинации присоединились публичные лица

 В Житомирской области по состоянию на 16 марта первую дозу прививки от COVID-19 уже получили почти 1200 медиков из больниц, которые оказывают помощь для ковид-больных. Об этом заявил председатель ОГА Виталий Бунечко.

Бунечко добавил, что по решению Минздрава, к кампании по вакцинации получили возможность приобщиться и публичные лица и общественные деятели, которые готовы своим примером популяризировать вакцинацию против коронавирусной болезни.

Они могут получить прививку остатками доз вакцин, которые не были использованы во время вакцинации медиков.
 

"По состоянию на 12:00 свое плечо нашей общей борьбе с COVID-19 "подставили" 16 жителей области среди которых: волонтеры, журналисты, руководители спортивных учреждений и представители органов местного самоуправления. В дальнейшем этот список будет наполняться. Искренне рад за каждого, кто уже получил прививку, ведь вакцинация – это единственный действенный способ борьбы с коронавирусной болезнью. Именно она поможет нам создать коллективный иммунитет, который защитит нас от инфицирования и тяжелого течения болезни COVID-19 и наконец спасет жизнь того, кто нам очень дорог", – сообщил Виталий Бунечко.


Для получения первой дозы вакцины медицинским работникам нужно только сообщить руководству своего заведения о решении вакцинироваться, после чего медучреждение будет включено в график работы мобильных бригад, осуществляющих прививки.

Чтобы получить прививку как публичное лицо, перейдите по ссылке и заполните онлайн форму.

Напомним, 24 февраля Житомирская область получила 17 300 доз вакцины Covishield. Вечером того же дня в Житомире официально начали вакцинацию. Первым прививку от коронавируса получил заведующий отделением городской больницы №2.

Запись на вакцинацию была открыта 1 марта. Сделать это можно через контакт-центр МЗ по телефону 0800 60 20 19, на портале государственных услуг "Дія", на портале МЗ "Вакцинация от COVID-19".
Тэги: коронавирус, Житомирская область, вакцинация
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:11:46, Сегодня [Материал]

Хренов! Ги-Ги! Опьять дуриш народ. А давай-ка Я Тебе лично вколю эту хрень.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 16:10:11, Сегодня [Материал]

бутылочку надеюсь не выбросили....
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