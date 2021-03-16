На Житомирщине прививку от коронавируса получили 1200 медиков: к вакцинации присоединились публичные лица

"По состоянию на 12:00 свое плечо нашей общей борьбе с COVID-19 "подставили" 16 жителей области среди которых: волонтеры, журналисты, руководители спортивных учреждений и представители органов местного самоуправления. В дальнейшем этот список будет наполняться. Искренне рад за каждого, кто уже получил прививку, ведь вакцинация – это единственный действенный способ борьбы с коронавирусной болезнью. Именно она поможет нам создать коллективный иммунитет, который защитит нас от инфицирования и тяжелого течения болезни COVID-19 и наконец спасет жизнь того, кто нам очень дорог", – сообщил Виталий Бунечко.