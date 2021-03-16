На Житомирщине прививку от коронавируса получили 1200 медиков: к вакцинации присоединились публичные лица

В Житомирской области по состоянию на 16 марта первую дозу прививки от COVID-19 уже получили почти 1200 медиков из больниц, которые оказывают помощь для ковид-больных. Об этом заявил председатель ОГА Виталий Бунечко
.
Бунечко добавил, что по решению Минздрава, к кампании по вакцинации получили возможность приобщиться и публичные лица и общественные деятели, которые готовы своим примером популяризировать вакцинацию против коронавирусной болезни.
Они могут получить прививку остатками доз вакцин, которые не были использованы во время вакцинации медиков.
"По состоянию на 12:00 свое плечо нашей общей борьбе с COVID-19 "подставили" 16 жителей области среди которых: волонтеры, журналисты, руководители спортивных учреждений и представители органов местного самоуправления. В дальнейшем этот список будет наполняться. Искренне рад за каждого, кто уже получил прививку, ведь вакцинация – это единственный действенный способ борьбы с коронавирусной болезнью. Именно она поможет нам создать коллективный иммунитет, который защитит нас от инфицирования и тяжелого течения болезни COVID-19 и наконец спасет жизнь того, кто нам очень дорог", – сообщил Виталий Бунечко.
Для получения первой дозы вакцины медицинским работникам нужно только сообщить руководству своего заведения о решении вакцинироваться, после чего медучреждение будет включено в график работы мобильных бригад, осуществляющих прививки.
Чтобы получить прививку как публичное лицо, перейдите по ссылке
и заполните онлайн форму.
Напомним, 24 февраля Житомирская область получила 17 300 доз вакцины Covishield. Вечером того же дня в Житомире официально начали вакцинацию. Первым прививку от коронавируса
получил заведующий отделением городской больницы №2.
Запись на вакцинацию была открыта 1 марта
. Сделать это можно через контакт-центр МЗ по телефону 0800 60 20 19
, на портале государственных услуг "Дія
", на портале МЗ "Вакцинация от COVID-19
".