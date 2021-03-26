В Житомире полисмены за сутки выявили 4 пьяных водителей: одного из них оштрафуют на 51 тыс. грн

В Житомире за минувшие сутки патрульные составили протоколы на четырех водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом 26 марта сообщила патрульная полиция
Житомирской области.
"За прошедшие сутки патрульные полицейские оформили материалы на четырех водителей, которые управляли автомобилями с признаками опьянения. На трех водителей составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП, за что предусмотрено наказание в виде штрафа 17 000 гривен и лишение права управления сроком на 1 год"
, - отмечают правоохранители.
На четвертого водителя инспекторы составили протокол по ч. 3 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения, в третий раз за год) КоАП, за что предусмотрено наказание в виде штрафа 51 000 гривен и лишение права управления сроком на 10 лет.
Напомним, с 17 марта в Украине существенно увеличились штрафы
за управление транспортным средством в состоянии опьянения.