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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 26 » 15:23:27

В Житомире полисмены за сутки выявили 4 пьяных водителей: одного из них оштрафуют на 51 тыс. грн

Сегодня, 15:36:27 339 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире полисмены за сутки выявили 4 пьяных водителей: одного из них оштрафуют на 51 тыс. грн

 В Житомире за минувшие сутки патрульные составили протоколы на четырех водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом 26 марта сообщила патрульная полиция Житомирской области.

"За прошедшие сутки патрульные полицейские оформили материалы на четырех водителей, которые управляли автомобилями с признаками опьянения. На трех водителей составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП, за что предусмотрено наказание в виде штрафа 17 000 гривен и лишение права управления сроком на 1 год", - отмечают правоохранители.

На четвертого водителя инспекторы составили протокол по ч. 3 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения, в третий раз за год) КоАП, за что предусмотрено наказание в виде штрафа 51 000 гривен и лишение права управления сроком на 10 лет.

Напомним, с 17 марта в Украине существенно увеличились штрафы за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Тэги: патрульные, штраф, пьяный
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