В Житомире поймали серийного вора кассет для бритья

В Житомире правоохранители разоблачили 37-летнего мужчину, который промышлял кражами в супермаркетах: похищал из торговых заведений средства гигиены, преимущественно, предназначенные для бритья. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"В Житомирское районное управление полиции обратились представители местного супермаркета с сообщением о краже товаров. Участковые офицеры полиции опросили работников торгового заведения и посмотрели записи с камер видеонаблюдения. В результате выяснили, что к совершению злодеяний причастен 37-летний местный житель", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что мужчина хорошо им известен, ведь ранее уже был осужден за совершение имущественных преступлений.
Как выяснилось, за последний месяц он побывал в 5 супермаркетах, где ни разу не рассчитался за товары. Он брал с полок кассеты для бритья, срывал с них голограммы и проходил мимо охраны. Предварительно, общая сумма убытков составляет 3 тыс. гривен.
По всем указанным фактам начали уголовные производства по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.
Полиция напоминает, что по действующему законодательству тайное хищение чужого имущества наказывается от штрафа до ограничения свободы сроком до 5 лет. Если же указанные деяния совершены повторно, виновное лицо может попасть за решетку на тот же срок.