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Житомирский центр подготовки полицейских выпустил 119 курсантов. ФОТО

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Житомирский центр подготовки полицейских выпустил 119 курсантов. ФОТО

 В Житомире 9 апреля из учебного центра подготовки полицейских выпустились 119 слушателей из разных областей Украины. Курс обучения длился 6 месяцев. Об этом «Журналу Житомира» сообщили в Житомирском областном совете.

В учебном центре полицейские проходят теоретическое обучение в 11 аудиториях, а на собственной спортивно-материальной базе отрабатывают умения и навыки необходимые для задержания правонарушителей, пресечения противоправных действий и грубых нарушений общественного порядка, а также развивают физические качества, учатся приемам самозащиты, владению спецсредствами и оружием.

Кроме того, Житомирский учебный центр подготовки полицейских - единственный в Украине, который осуществляет подготовку полицейских-кинологов. Во время подготовки кинологами осваивается специальный курс практики дрессировки собак по поиску людей, взрывчатки, оружия и наркотических веществ.

В общем, учебный центр осуществляет первичную профессиональную подготовку по пяти направлениям:
 
  • полицейских сектора реагирования патрульной полиции;
  • полицейских подразделений превентивной деятельности;
  • полицейских-кинологов;
  • полицейских подразделений обеспечения;
  • повышение квалификации полицейских взрывотехнических подразделений.

Ежегодно в учебном центре учатся до 480 человек.

С 2015 года, со времени внедрения реформы Национальной полиции Украины, подготовку, повышение квалификации и учебные сборы в Центре прошли 7549 курсантов (слушателей), из которых 2039 прошли первичное обучение. 































Фото: облсовет
Тэги: Житомир, курсанты, полиция
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