Житомирский центр подготовки полицейских выпустил 119 курсантов. ФОТО

В Житомире 9 апреля из учебного центра подготовки полицейских выпустились 119 слушателей из разных областей Украины. Курс обучения длился 6 месяцев. Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в Житомирском областном совете.
В учебном центре полицейские проходят теоретическое обучение в 11 аудиториях, а на собственной спортивно-материальной базе отрабатывают умения и навыки необходимые для задержания правонарушителей, пресечения противоправных действий и грубых нарушений общественного порядка, а также развивают физические качества, учатся приемам самозащиты, владению спецсредствами и оружием.
Кроме того, Житомирский учебный центр подготовки полицейских - единственный в Украине, который осуществляет подготовку полицейских-кинологов. Во время подготовки кинологами осваивается специальный курс практики дрессировки собак по поиску людей, взрывчатки, оружия и наркотических веществ.
В общем, учебный центр осуществляет первичную профессиональную подготовку по пяти направлениям:
- полицейских сектора реагирования патрульной полиции;
- полицейских подразделений превентивной деятельности;
- полицейских-кинологов;
- полицейских подразделений обеспечения;
- повышение квалификации полицейских взрывотехнических подразделений.
Ежегодно в учебном центре учатся до 480 человек.
С 2015 года, со времени внедрения реформы Национальной полиции Украины, подготовку, повышение квалификации и учебные сборы в Центре прошли 7549 курсантов (слушателей), из которых 2039 прошли первичное обучение.
Фото: облсовет