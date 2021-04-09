Доставка наркотиков за решетку: на Житомирщине задержали дельцов, торговавших в колонии метадоном и «метом»

Оперативники управления по борьбе с наркопреступностью в Житомирской области провели спецоперацию по разоблачению преступной группы, которая наладила наркобизнес на территории Коростенской исправительной колонии.
"Известно, что к преступлению причастны двое осужденных в возрасте 34-х и 37-ми лет, которые сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления и за наркопреступления. Они непосредственно получали от других участников группировки пакеты с наркотиками путем так называемых "перебросок" через стены учреждения. В дальнейшем они за отдельную плату распространяли их среди других заключенных. Клиенты переводили деньги на банковский счет одного из участников группы, затем он отправлял организатору", - сообщили "Журналу Житомира" в полиции Житомирской области.
Правоохранители провели санкционированные обыски в помещении исправительной колонии у непосредственных фигурантов. В результате изъяли свертки с метадоном и амфетамином, а также записи с "черновой" бухгалтерией.
Также в полиции отмечают, что злоумышленники входили в состав преступной группы, организатора которой задержали в конце марта.
В настоящее время продолжается дальнейшее досудебное расследование. За сбыт наркотических средств предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.