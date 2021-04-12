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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 12 » 08:32:38

В Житомире и области прошли масштабные акции по высадке деревьев. ФОТО

Вчера, 08:54:38 942 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире и области прошли масштабные акции по высадке деревьев. ФОТО

 В Житомире состоялась масштабная экологическая акция «Дереводень», во время которой горожане высадили 1000 деревьев. Как сообщает Житомирский городской совет, главными локациями озеленения стали сквер на Полевой, гидропарк и Польский бульвар.

«Площадь Полевая, бульвар Польский, гидропарк пополнились новыми липами, рябинами, катальпами, кленамими, соснами, грабами. На главных локациях к экологической акции присоединилось около двух сотен желающих, среди которых - немало детей. Многие из детей сажает сегодня свое первое дерево», - говорится в сообщении.

По словам городского головы Сергея Сухомлина, акция такого масштаба состоялась в Житомире впервые.

Около 400 заявок получили от ОСМД, которые изъявили желание посадить деревья на своих придомовых территориях. Почти 500 саженцев Житомиру передало областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

















Фото: ЖГС
   

Озеленение Житомирщины


Районы Житомирской области также присоединились к высадке деревьев. По информации Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, за день на территории области высадили более 160 гектаров молодых деревьев.
 

«В каждом лесничестве всех 20 лесохозяйственных предприятий области небольшими группами (чтобы не нарушать карантинных требований) в течение дня сажали деревья. Поэтому сосны, дубы, ели, березы и другие лиственные и хвойные, высаженные на общей площади 166 гектаров, станут в будущем насаждениями, которые сделают нашу землю еще зеленее», - говорится в сообщении.


Отмечается, что в Березовском лесничестве Житомирского лесхоза высадили 30 сосен к 30-летию независимости Украины, которые Житомирская область получила от Львовщины.

Всего в области участие в акции приняли около 2,5 тыс. человек, которые высадили 920 тыс. деревьев.

 










Фото: лесхозы области
Тэги: Житомир, Житомирщина, озеленение, высадка деревьев
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Комментариев: 3
RaID
1 Сергій (RaID)   • 13:07:54, Вчера [Материал]

Одна рука саджає, а десятки чи сотні варварські кронує, зрізає, уродує і не доглядає за висадженими навіть недавно. Як це має називатись? Дніще. Не треба навіть далеко у Європу їхати щоб зрозуміти це, достатньо глянути що роблять у Львові і що у нас.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 15:22:43, Вчера [Материал]

І що там роблять у тому Львові, окрім вивозу мусора в нашу область?
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 15:30:31, Вчера [Материал]

дерьмовый кофе ещё задорого продают...
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