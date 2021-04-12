В Житомире и области прошли масштабные акции по высадке деревьев. ФОТО

В Житомире состоялась масштабная экологическая акция «Дереводень», во время которой горожане высадили 1000 деревьев. Как сообщает Житомирский городской совет, главными локациями озеленения стали сквер на Полевой, гидропарк и Польский бульвар.
«Площадь Полевая, бульвар Польский, гидропарк пополнились новыми липами, рябинами, катальпами, кленамими, соснами, грабами. На главных локациях к экологической акции присоединилось около двух сотен желающих, среди которых - немало детей. Многие из детей сажает сегодня свое первое дерево»
, - говорится в сообщении
.
По словам городского головы Сергея Сухомлина, акция такого масштаба состоялась в Житомире впервые.
Около 400 заявок получили от ОСМД, которые изъявили желание посадить деревья на своих придомовых территориях. Почти 500 саженцев Житомиру передало областное управление лесного и охотничьего хозяйства.
Фото: ЖГС
Озеленение Житомирщины
Районы Житомирской области также присоединились к высадке деревьев. По информации
Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, за день на территории области высадили более 160 гектаров молодых деревьев.
«В каждом лесничестве всех 20 лесохозяйственных предприятий области небольшими группами (чтобы не нарушать карантинных требований) в течение дня сажали деревья. Поэтому сосны, дубы, ели, березы и другие лиственные и хвойные, высаженные на общей площади 166 гектаров, станут в будущем насаждениями, которые сделают нашу землю еще зеленее», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Березовском лесничестве Житомирского лесхоза высадили 30 сосен к 30-летию независимости Украины, которые Житомирская область получила от Львовщины.
Всего в области участие в акции приняли около 2,5 тыс. человек, которые высадили 920 тыс. деревьев.
Фото: лесхозы области