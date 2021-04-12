Житомирский ФК «Полесье» в скандальном матче уступил «Черноморцу». ВИДЕО

Спорный пенальти, удаление тренера, пропущенный гол на последних минутах. В рамках 21-го тура Первой лиги в Одессе состоялся скандальный матч между "Черноморцем" и "Полесьем".
Главный тренер "Полесья" Шищенко привез в Одессу фактически свой оптимальный на сегодняшний день состав, единственное исключение – основной форвард Галенко, которого в старте заменил неплохо проявивший себя молодой Коваль из "Колоса". Локальные рокировки можно было объяснить, скорее, естественной ротацией. А главным событием для гостей было возвращение опорника Гавриленко после небольшой дисквалификации – кстати, воспитанника одесского футбола, сообщает Sport Arena.
"Черноморец" же мог рассчитывать на вернувшегося с молодежной сборной Украины Брагару, а также логично вернул в старт Лиховидько, своей игрой доказавшего новому главному тренеру, что оставить его в запасе было ошибкой. И уже на второй минуте Виктор мог открывать счет. После фланговой передачи он оказался прямо перед вратарем, но защитник Понедельник смело бросился под удар. Мог добивать Коркишко, но в спешке не попал в рамку. Следом поочередно пробивали с разных дистанций Кравченко, Брагару, Штогрин – то неточно, то в соперников. А ведь "Полесье" тоже старалось огрызаться – залез в офсайд Грицук, техничного Андрущенко опередил вратарь Пидкивка, неточно бил Галенков, а перспективный удар Коваля с близкого расстояния пришелся в защиту "Черноморца" – отработал Горопевшек.
Но главное по такой игре – это динамика. Она была в порядке – моменты создавались, игра ладилась. Так что на исходе первой трети игры "Черноморец" добился желаемого. Кравченко нашел передачей Мельничука, а левый защитник вместо прострела ловко пробил в дальнюю "шестерку" – 1:0. Паренек, одолженный у "Ворсклы", с первых матчей в одесской команде импонировал подвижностью и исполнительностью, а сейчас взял игру на себя и был чертовски прав!
Брагару, Кравченко, Ващишин, Коркишко – именно они оказывались на ударных позициях, обостряли у ворот "Полесья". По счету фаворит противостояния играл уверенно, да еще и гости действовали не безошибочно, за что их можно было наказать. Но из дельной опасности можно отметить до перерыва удар Авагимяна от лицевой – с острого угла он не смог переиграть Маханькова. Так что после перерыва "Черноморец" выходил с минимальным преимуществом в счете, но с подавляющим преимуществом по игре.
И моменты, чтобы забить, были. Например, шикарнейший штрафной уже на четвертой минуте второго тайма (его заработал Авагимян) – но Лиховидько хлестким ударом не смог переиграть вратаря. Позже сам Авагимян ударом с лету в падении замыкал диагональ – и снова среагировал Маханьков. Следом Брагару вылетал на вратаря, но силёнок и скоростёнок на удар уже не оставалось. Казалось, второй гол – дело времени, но вместо этого "Черноморец" пропустил мяч в свои ворота.
Предпосылки к этому были – пару раз гости организовывали быстрые оборотки с попытками через разрезной пас вывести нападающего один на один. Но забило "Полесье" совершенно неожиданно, словно убаюкав соперника. После аута на левом фланге навесил Андрущенко, опытный Грицук в окружении принял мяч на голову. Казалось, гренадерам в центре защиты одесситов не составит труда его оттеснить, но вместо этого Василий с левой ноги пробил между ног вратарю – 1:1. Дебютный гол маститого плеймейкера, сделавшего себе имя в ФК "Александрия", оставил чувство недоумения: слишком уж свободно действовал полузащитник прямо во вратарской площадке хозяев.
Прямо скажем, игра разладилась. Даже трудно было понять, за счет чего могут вырвать победу хозяева. Пока уже в компенсированное время Галенков вместо мяча попал по сопернику, и за этот "пендель" Мащенко арбитр назначил пенальти. С первой попытки Коркишко не смог переиграть поймавшего кураж Маханькова, но Бич, видать, зафиксировал вбегание до удара или же то, что ноги оторвал и пошел вперед до удара вратарь. Так что со второй попытки Дмитрий развел мяч и голкипера по разным углам – 2:1. Но этот момент еще долго будут обсуждать, судя по бурной реакции всех гостей во главе с удаленным главным тренером, которые много чего высказали арбитру и его помощникам.
В послематчевом комментарии главный тренер житомирского "Полесья" Сергей Шищенко заявил, что судьи матча убили житомирскую команду.
"То, что произошло сегодня, напомнило мне 90-е годы, когда приезжали на выезды и у тебя не было мало шансов выиграть этот матч. Сегодня то же самое произошло с нами. Я редко комментирую действия судьи, но то, что сделал сегодня судья и его бригада, я давно такого не видел. Мне очень жаль, что хоть на дворе и 21 век, но у нас некоторые люди застряли в 90-х. Сегодня судьи просто убили нашу команду. Я считаю так, и никто меня в обратном не переубедит. То, что рефери не видит пенальти, когда в нашей атаке мяч сначала одному игроку попадает в руку, потом второму попадает в руку и он говорит, что это естественное положение рук. А потом ставит на 90-й минуте пенальти в наши ворота, то это классическое убийство команды "Полесье" сегодня. Я уважаю клуб "Черноморец", я уважаю болельщиков, я играл в этом клубе. Но я перестал уважать людей, которые сделали все, чтобы "Черноморец" добился результата. Кто это – я не знаю, это не мое дело. Но пусть они знают, что я перестал их уважать, мне все равно кто это был", – сказал Сергей Шищенко.