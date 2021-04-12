Житомирский ФК «Полесье» в скандальном матче уступил «Черноморцу». ВИДЕО

"То, что произошло сегодня, напомнило мне 90-е годы, когда приезжали на выезды и у тебя не было мало шансов выиграть этот матч. Сегодня то же самое произошло с нами. Я редко комментирую действия судьи, но то, что сделал сегодня судья и его бригада, я давно такого не видел. Мне очень жаль, что хоть на дворе и 21 век, но у нас некоторые люди застряли в 90-х. Сегодня судьи просто убили нашу команду. Я считаю так, и никто меня в обратном не переубедит. То, что рефери не видит пенальти, когда в нашей атаке мяч сначала одному игроку попадает в руку, потом второму попадает в руку и он говорит, что это естественное положение рук. А потом ставит на 90-й минуте пенальти в наши ворота, то это классическое убийство команды "Полесье" сегодня. Я уважаю клуб "Черноморец", я уважаю болельщиков, я играл в этом клубе. Но я перестал уважать людей, которые сделали все, чтобы "Черноморец" добился результата. Кто это – я не знаю, это не мое дело. Но пусть они знают, что я перестал их уважать, мне все равно кто это был", – сказал Сергей Шищенко.