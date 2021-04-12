Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 13 Апреля 2021    06:32:12
|
Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Апрель » 12 » 10:45:59

«Великі будівництва» Зеленського і Байдена об’єднують 10 пунктів, - ЗМІ   PR  

Вчера, 10:56:28 1089 9 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Великі будівництва» Зеленського і Байдена об’єднують 10 пунктів, - ЗМІ

 Ініційована президентом США Джо Байденом інфраструктурна програма має багато спільного з «Великим будівництвом» Володимира Зеленського.

Обидві програми мають за мету розвиток економіки і створення нових робочих місць, пише Обозреватель.

«Президент України Володимир Зеленський почав «Велике будівництво» як основний стратегічний проєкт у перші місяці 2020 року. У 2021 році новообраний президент США Джо Байден анонсував на літо цього року старт аналогічного проєкту під назвою The American Jobs Plan, щоб «врятувати майбутнє Америки». Ми вирішили порівняти ці ініціативи Байдена і Зеленського», - йдеться в матеріалі.

Журналісти нарахували як мінімум 10 пунктів, за якими українська та американська інфраструктурні програми співпадають. Найперший – створення робочих місць.

«Створення робочих місць є однією з основних цілей Плану Байдена і аналогічного проєкту Зеленського. Байден обіцяє створити 19 мільйонів робочих місць, а Зеленський вже створив 200 тисяч. Щоправда, президент України почав раніше американського колеги. Для США дуже важливо, що робочі місця створюються саме в середині країни, а не в Індії чи Китаї. Для України це також актуально, адже фактично зупинило відтік робочої сили за кордон», - аналізують журналісти.



У  комплексі інвестиції в інфраструктуру стимулюють зростання економіки. Зокрема в Україні, згідно досліджень Київської школи економіки, кумулятивний ефект від інфраструктурної програми забезпечить зростання ВВП на 4,4%.

«У США, як і в Україні, суспільство та ЗМІ в цілому досить позитивно оцінили плани президентів. В Україні соцопитування різних агентств показували високий рівень довіри українців до «Великого будівництва» Зеленського - 89,8% підтримали проєкт. У США останні опитування також зафіксували 73% підтримки проєкту Байдена», - зазначають автори.



Раніше координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував розширення президентської програми у 2021 році. Крім будівництва доріг і мостів, шкіл, садочків і лікарень, вона включатиме програму доступного житла, розбудову регіональних авіахабів, розвиток мережі приміських експресів і швидкісних потягів та багато іншого.
Тэги: Зеленский, Велике будівництво
Новости партнеров
Комментариев: 9
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 11:23:20, Вчера [Материал]

Стаття радує з першого ж абзацу: "Ініційована президентом США Джо Байденом інфраструктурна програма має багато спільного з «Великим будівництвом» Володимира Зеленського."))))
Напевене амери у нас консультувались))))
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 11:30:07, Вчера [Материал]

А тепер по суті: США у себе на території дається пастись тільки місцевим: "Техас мають грабувати техасці".
Ось про політику Байдена: "25 січня президент США підписав наказ про посилення вимог «Купуй американське» в державних закупівлях. Цю передвиборну обіцянку Джо Байден виконав у перший тиждень перебування на посаді."
https://zn.ua/ukr/macrolevel/lokalizatsija-po-amerikanski.html
А тепер порівняємо з Україною: частину нової цементобетонної Н-31 будують турки Onur Group, нову об'їзну Рівного білоруське ДСТ № 2, г. Гомель.
Цікаво, в Білорусі чи в Туреччині хоч одна дорога будувалась українською компанією?)
Чув навіть, що коли організовували візит Ердогана в Київ, то він сказав: не питання, портфель замовлень розміром в ярд турецьким компаніям і я приїжджаю. Ось як ведеться політика, а чим тут може похизуватись ЗеКоманада?
viewer
3 Name Surname (viewer)   • 11:32:34, Вчера [Материал]

.
viewer
4 Name Surname (viewer)   • 11:45:57, Вчера [Материал]

"В Україні соцопитування різних агентств показували високий рівень довіри українців до «Великого будівництва»"
Ну прям передовиця районної газети періоду розвиненого застою)))
Народ в єдиному пориві підтримує рішення партії використання ковідного фонду на ремонт доріг замість забезпечення ліжкомісць в лікарнях та виробництва медичного кисню.
"Дайош нові дороги" чується від кожного першого.
Тим часом: "Кабінет Міністрів дозволив використовувати у медичних закладах технічний кисень за умови, що його показники якості відповідатимуть медичному кисню."
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3224359-kabmin-dozvoliv-vikoristovuvati-u-likarnah-tehnicnij-kisen-za-pevnih-umov.html
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 15:28:52, Вчера [Материал]

с кислородом всё просто
80% медицинского кислорода на Украине российского производства
голоса клевещут, что производитель с 1 апреля поднял на него цены втрое. Потому быдло будут "рятувать" техническим, а для людей ничего не изменицца...
Hoakina
8 Марина (Hoakina)   • 18:01:16, Вчера [Материал]

На 6. Ви помилилися. 100% медичного кисню у нас з Росії! чому так не написали? негарно брехати! я не часто відповідаю на словесні випорожнення цього пушного ідіотика, але інколи треба ткнути носом шкодливим. Хоч перепрошую, бо це тільки усугубляє медичні проблеми індивідуума. Не відповідайте, бо мене совість і так мучить, що зачепила.
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 20:44:20, Вчера [Материал]

вы там с кем вообще воюете
не с головой часом?
viewer
5 Name Surname (viewer)   • 11:54:11, Вчера [Материал]

І про будівництво доріг: у нас для фінансування доріг є окремі податки: акциз в кожному літрі палива тощо. Витрачайте саме на дороги кошти, які на них і збираються, виконуйте закон про Дорожній фонд і не треба буде на кожній відремонтованій дорозі клеїти наліпку "Велике будівництво".
Hoakina
7 Марина (Hoakina)   • 17:52:55, Вчера [Материал]

з іншого боку, ЖЖ заробить на цій рекламі. Я за. Ну і 73% потішаться... або посваряться. Певно, таки останнє
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus