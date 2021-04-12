«Великі будівництва» Зеленського і Байдена об’єднують 10 пунктів, - ЗМІ

Ініційована президентом США Джо Байденом інфраструктурна програма має багато спільного з «Великим будівництвом» Володимира Зеленського.
Обидві програми мають за мету розвиток економіки і створення нових робочих місць, пише Обозреватель
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«Президент України Володимир Зеленський почав «Велике будівництво» як основний стратегічний проєкт у перші місяці 2020 року. У 2021 році новообраний президент США Джо Байден анонсував на літо цього року старт аналогічного проєкту під назвою The American Jobs Plan, щоб «врятувати майбутнє Америки». Ми вирішили порівняти ці ініціативи Байдена і Зеленського», - йдеться в матеріалі.
Журналісти нарахували як мінімум 10 пунктів, за якими українська та американська інфраструктурні програми співпадають. Найперший – створення робочих місць.
«Створення робочих місць є однією з основних цілей Плану Байдена і аналогічного проєкту Зеленського. Байден обіцяє створити 19 мільйонів робочих місць, а Зеленський вже створив 200 тисяч. Щоправда, президент України почав раніше американського колеги. Для США дуже важливо, що робочі місця створюються саме в середині країни, а не в Індії чи Китаї. Для України це також актуально, адже фактично зупинило відтік робочої сили за кордон», - аналізують журналісти.
У комплексі інвестиції в інфраструктуру стимулюють зростання економіки. Зокрема в Україні, згідно досліджень Київської школи економіки, кумулятивний ефект від інфраструктурної програми забезпечить зростання ВВП на 4,4%.
«У США, як і в Україні, суспільство та ЗМІ в цілому досить позитивно оцінили плани президентів. В Україні соцопитування різних агентств показували високий рівень довіри українців до «Великого будівництва» Зеленського - 89,8% підтримали проєкт. У США останні опитування також зафіксували 73% підтримки проєкту Байдена», - зазначають автори.
Раніше координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував розширення президентської програми у 2021 році. Крім будівництва доріг і мостів, шкіл, садочків і лікарень, вона включатиме програму доступного житла, розбудову регіональних авіахабів, розвиток мережі приміських експресів і швидкісних потягів та багато іншого.