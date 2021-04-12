В Житомире пьяный водитель на скорости влетел в стену и вдребезги разбил авто. ВИДЕО

В Житомире на перекрестке улиц Космонавтов и Селецкой ночью 11 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель за рулем Renault въехал в бетонный фундамент здания.
Об этом сообщает издание Житомир инфо
со ссылкой на патрульную полицию.
Известно, что в ДТП травмы получила пассажирка автомобиля, а водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
«11 апреля около 23:59 поступил вызов о том, что по адресу: г. Житомир, перекресток ул. Космонавтов - Селецкая произошло ДТП с пострадавшими с участием авто Renault. На месте происшествия было установлено, что водитель Renault 1993 г.р. находясь с явными признаками алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на бетонный фундамент. В результате ДТП пострадала пассажирка 1977 г.р. Пострадавшую забрала скорая медицинская помощь
», - отметила Татьяна Носадчук, пресс-офицер патрульной полиции.
Фото: Житомир інфо