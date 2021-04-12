Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 13 Апреля 2021    06:32:40
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Апрель » 12 » 14:35:40

В Житомире пьяный водитель на скорости влетел в стену и вдребезги разбил авто. ВИДЕО

Вчера, 14:44:45 1504 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире пьяный водитель на скорости влетел в стену и вдребезги разбил авто. ВИДЕО

 В Житомире на перекрестке улиц Космонавтов и Селецкой ночью 11 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель за рулем Renault въехал в бетонный фундамент здания.

Об этом сообщает издание Житомир инфо со ссылкой на патрульную полицию.

Известно, что в ДТП травмы получила пассажирка автомобиля, а водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.



«11 апреля около 23:59 поступил вызов о том, что по адресу: г. Житомир, перекресток ул. Космонавтов - Селецкая произошло ДТП с пострадавшими с участием авто Renault. На месте происшествия было установлено, что водитель Renault 1993 г.р. находясь с явными признаками алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на бетонный фундамент. В результате ДТП пострадала пассажирка 1977 г.р. Пострадавшую забрала скорая медицинская помощь», - отметила Татьяна Носадчук, пресс-офицер патрульной полиции.



Фото: Житомир інфо
Тэги: дтп, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus