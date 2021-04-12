Возле житомирской школы появится пешеходный переход с островком безопасности. ФОТО

В Житомире по улице Восточной в целях безопасности учеников школы №8 организовывают пешеходный переход с островком безопасности. Об этом сообщается на странице проекта "TUMI: шлях до школи
".
"Мимо школы проходит дорога, по которой большая интенсивность движения транспорта, - рассказывает Ирина Мовчан, которая является мамой и учителем. - Вместе с учениками мы провели исследование и посчитали, что за 15 минут в час пик дорогу перебегает 61 пешеход".
Авторы проекта отмечают, что островки безопасности уже давно доказали свою эффективность как на регулируемых, так и на нерегулируемых пешеходных переходах и являются обязательными по современным строительным нормам.
"Благодаря устройству перехода с островком: даем возможность людям, которые не успевают перейти дорогу, переждать на островке до безопасного момента для перехода. Особенно это ценно для родителей с детьми или колясками, пожилых людей и тому подобное. Создаем психологическую дистанционное взаимодействие, направленное на водителя, который издалека замечает пешехода и понимает, что ему нужно снизить скорость. Исключаем внезапный выезд автомобиля на встречную полосу"
, - информирует "TUMI: шлях до школи".
Напомним, в рамках проекта "TUMI: шлях до школи" в Житомире появились табло измерения скорости
и были установлены велопарковки
.