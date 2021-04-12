Возле житомирской школы появится пешеходный переход с островком безопасности. ФОТО

"Мимо школы проходит дорога, по которой большая интенсивность движения транспорта, - рассказывает Ирина Мовчан, которая является мамой и учителем. - Вместе с учениками мы провели исследование и посчитали, что за 15 минут в час пик дорогу перебегает 61 пешеход".