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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 12 » 17:49:39

Возле житомирской школы появится пешеходный переход с островком безопасности. ФОТО

Вчера, 17:34:39 1093 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Возле житомирской школы появится пешеходный переход с островком безопасности. ФОТО

 В Житомире по улице Восточной в целях безопасности учеников школы №8 организовывают пешеходный переход с островком безопасности. Об этом сообщается на странице проекта "TUMI: шлях до школи".
 

"Мимо школы проходит дорога, по которой большая интенсивность движения транспорта, - рассказывает Ирина Мовчан, которая является мамой и учителем. - Вместе с учениками мы провели исследование и посчитали, что за 15 минут в час пик дорогу перебегает 61 пешеход".


Авторы проекта отмечают, что островки безопасности уже давно доказали свою эффективность как на регулируемых, так и на нерегулируемых пешеходных переходах и являются обязательными по современным строительным нормам.

"Благодаря устройству перехода с островком: даем возможность людям, которые не успевают перейти дорогу, переждать на островке до безопасного момента для перехода. Особенно это ценно для родителей с детьми или колясками, пожилых людей и тому подобное. Создаем психологическую дистанционное взаимодействие, направленное на водителя, который издалека замечает пешехода и понимает, что ему нужно снизить скорость. Исключаем внезапный выезд автомобиля на встречную полосу", - информирует "TUMI: шлях до школи". 

Напомним, в рамках проекта "TUMI: шлях до школи" в Житомире появились табло измерения скорости и были установлены велопарковки.





Тэги: переход, безопасность, дети, школа, Житомир
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 20:50:53, Вчера [Материал]

пристрелите кто-то этих туми по дороге в школу....
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