Бывший глава РГА на Житомирщине с сообщниками разворовал 180 тыс. бюджетных гривен

В Емильчинском районе Житомирской области бывший председатель РГА выделил средства на содержание дорог, которое никогда не выполнялось. Дорожные "откаты" бюджетных средств разоблачены прокуратурой совместно с УСБУ в области.
По данным следствия, депутат райсовета, занимая должность главы райгосадминистрации, с целью растраты в пользу автодорожного общества бюджетных средств, в феврале 2019 года вступил в сговор с директором данного общества (к злоупотреблениям было привлечено также должностное лицо другого предприятия).
"Заранее зная, что автодорожное общество никаких услуг по эксплуатационному содержанию дорог общего пользования местного значения на территории Емильчинского района не выполняло и не намерено выполнять, все же заверил официальные документы с недостоверными сведениями о выполнении таких работ, на основании чего проведены расчеты", - сообщает прокуратура.
Вследствие злоупотреблений совершена растрата бюджетных средств на сумму более 180 тыс. грн.
"Бывшему главе райгосадминистрации, депутату райсовета сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, а также в служебном подлоге (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины)"
, - добавили в Житомирской областной прокуратуре.