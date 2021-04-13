Бывший глава РГА на Житомирщине с сообщниками разворовал 180 тыс. бюджетных гривен

"Заранее зная, что автодорожное общество никаких услуг по эксплуатационному содержанию дорог общего пользования местного значения на территории Емильчинского района не выполняло и не намерено выполнять, все же заверил официальные документы с недостоверными сведениями о выполнении таких работ, на основании чего проведены расчеты", - сообщает прокуратура.