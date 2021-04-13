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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 13 » 18:14:35

Важливість проектування при будівництві     Реклама  

Вчера, 18:17:50 753 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Важливість проектування при будівництві

 Проектування – це діяльність в будівництві, яка відповідає за такі моменти, як зовнішній вигляд і конструкційні особливості майбутньої будівлі, функціональність, призначення будови. 

Завдяки грамотно складеному проекту, практично завжди є можливість скоротити час будівництва об'єкта, а також його вартість. При ретельному проектуванні можливо продумати багато нюансів, щоб уникнути переробки після закінчення будівельних або ремонтних робіт. 

Існує так звана проектна ідея, яка, по суті, є прогнозом майбутнього місця під передбачуваний проект. 

Дехто хибно вважає, що можна і зовсім обійтися без проекту, аби не витрачати зайвих коштів. Але, при цьому, забувають, що в процесі будівництва можна зіткнутися з багатьма проблемами, зокрема при прокладанні інженерних систем. Там, де треба буде прокласти одну, вже є інша, і тоді доводиться переробляти мережі та нести збитки. Таких прикладів можна навести безліч. Тому важливо одразу зробити все відповідно до правил і норм будівництва. Будівельне проектування вміщує в собі комплекс заходів, таких як інженерно-технічні розрахунки, автоматизоване проектування з використанням сучасних програмних комплексів, які дають можливість найповніше виконати весь обсяг проектувальних робіт. 



Компанія «S&V DESIGN» надає послугу розробки «Ескізного проекта», даний проект існує для того, щоб побачити задуманий будинок перед початком виконання будівельних робіт. Після затвердження ескізного проекта, ми виконуємо «Робочий проект», в якому професіонали прорахують всі несучі конструкції, вузли і матеріали. Завдяки робочому проекту замовник зможе знизити вартість будівництва до 30%.



Спроектувати необхідно місце розташування будинку на ділянці, куди краще виходити вікнам та їх розмір, проектування газу і розводки, електрики, каналізації, ландшафтне проектування. Основне завдання будівельного проектування полягає в ретельному опрацюванні всіх отриманих даних, моделюванні і аналізі різних факторів. До цих факторів можна віднести такі питання: 
 
  • Сейсмічна активність в області будівельного майданчика. 
  • Розробка інженерних систем. 
  • Аналіз ґрунту, його особливості, міцність та інші чинники, які мають велике значення при будівництві. 
  • Наявність і розташування ґрунтових вод. 

Всі ці фактори роблять будівельне проектування важливим і відповідальним етапом будівництва. Завдяки комплексу проведених робіт, можна гарантувати міцність і надійність усіх подальших будівельних робіт. Проектування включає в себе цілий комплекс робіт: 
 
  • Аналіз міцності несучих конструкцій. 
  • Фундамент. 
  • Технології виробництва. 
  • Розробка інженерних комунікацій. 
  • Розробка плану будівництва. 

Данні послуги повинні виконувати лише висококласні фахівці, з урахуванням усіх наявних даних. Саме комплексний підхід до вирішення поставлених завдань може гарантувати ефективне і правильне рішення всіх питань, пов'язаних з будівництвом об'єктів. Надійність і ефективність будівельного проектування необхідні при зведенні будь-яких об'єктів. Це стосується як підприємств, так і невеликих приватних будинків. 

Компанія «S&V DESIGN» надає всі види робіт в секторі приватного проектування, дизайну та будівництва. Ми даємо чіткі гарантії з усіх аспектів проекту, починаючи з ідеї і нульового циклу та закінчуючи внутрішнім оздобленням приміщень, розстановкою меблів і ландшафтними роботами на ділянці. 

Індивідуальне проектування і комплексний авторський дизайн: інтер'єрів, екстер'єрів, ландшафтного простору від проекту вашої мрії до розстановки меблів у домі.
 
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