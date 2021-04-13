Важливість проектування при будівництві

Проектування – це діяльність в будівництві, яка відповідає за такі моменти, як зовнішній вигляд і конструкційні особливості майбутньої будівлі, функціональність, призначення будови.
Завдяки грамотно складеному проекту, практично завжди є можливість скоротити час будівництва об'єкта, а також його вартість. При ретельному проектуванні
можливо продумати багато нюансів, щоб уникнути переробки після закінчення будівельних або ремонтних робіт.
Існує так звана проектна ідея, яка, по суті, є прогнозом майбутнього місця під передбачуваний проект.
Дехто хибно вважає, що можна і зовсім обійтися без проекту, аби не витрачати зайвих коштів. Але, при цьому, забувають, що в процесі будівництва можна зіткнутися з багатьма проблемами, зокрема при прокладанні інженерних систем. Там, де треба буде прокласти одну, вже є інша, і тоді доводиться переробляти мережі та нести збитки. Таких прикладів можна навести безліч. Тому важливо одразу зробити все відповідно до правил і норм будівництва. Будівельне проектування вміщує в собі комплекс заходів, таких як інженерно-технічні розрахунки, автоматизоване проектування з використанням сучасних програмних комплексів, які дають можливість найповніше виконати весь обсяг проектувальних робіт.
Компанія «S&V DESIGN»
надає послугу розробки «Ескізного проекта
», даний проект існує для того, щоб побачити задуманий будинок перед початком виконання будівельних робіт. Після затвердження ескізного проекта, ми виконуємо «Робочий проект
», в якому професіонали прорахують всі несучі конструкції, вузли і матеріали. Завдяки робочому проекту замовник зможе знизити вартість будівництва до 30%
.
Спроектувати необхідно місце розташування будинку на ділянці, куди краще виходити вікнам та їх розмір, проектування газу і розводки, електрики, каналізації, ландшафтне проектування. Основне завдання будівельного проектування полягає в ретельному опрацюванні всіх отриманих даних, моделюванні і аналізі різних факторів. До цих факторів можна віднести такі питання:
- Сейсмічна активність в області будівельного майданчика.
- Розробка інженерних систем.
- Аналіз ґрунту, його особливості, міцність та інші чинники, які мають велике значення при будівництві.
- Наявність і розташування ґрунтових вод.
Всі ці фактори роблять будівельне проектування важливим і відповідальним етапом будівництва. Завдяки комплексу проведених робіт, можна гарантувати міцність і надійність усіх подальших будівельних робіт. Проектування включає в себе цілий комплекс робіт:
- Аналіз міцності несучих конструкцій.
- Фундамент.
- Технології виробництва.
- Розробка інженерних комунікацій.
- Розробка плану будівництва.
Данні послуги повинні виконувати лише висококласні фахівці, з урахуванням усіх наявних даних. Саме комплексний підхід до вирішення поставлених завдань може гарантувати ефективне і правильне рішення всіх питань, пов'язаних з будівництвом об'єктів. Надійність і ефективність будівельного проектування необхідні при зведенні будь-яких об'єктів. Це стосується як підприємств, так і невеликих приватних будинків.
Компанія «S&V DESIGN»
надає всі види робіт в секторі приватного проектування, дизайну та будівництва. Ми даємо чіткі гарантії з усіх аспектів проекту, починаючи з ідеї і нульового циклу та закінчуючи внутрішнім оздобленням приміщень, розстановкою меблів і ландшафтними роботами на ділянці.
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