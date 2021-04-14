В Житомире полмиллиона бюджетных гривен разделят между 11 общественными организациями

В Житомире определили победителей культурных проектов, на реализацию которых общественные организации получат финансовую поддержку из местного бюджета.
Как сообщили в городском совете, рейтинг составила конкурсная комиссия, которая оценивала предложения институтов гражданского общества.
«В соответствии с Положением о конкурсе общественных инициатив в области «Культура», финансовая поддержка из бюджета громады не должна превышать 85% общей сметной стоимости проекта»
, - объясняют в мэрии.
500 тыс. грн бюджетных средств распределят между 11 общественными организациями:
- Создание видео контента детского мюзикла – «Нарнія - країна мрій» ОО «Житомир, зроби голосніше»;
- I Всеукраинский конкурс-фестиваль художественного творчества «Жива душа мереживних витинанок» – ОО БО «Благодійний фонд «Надія Є»;
- Культурно-художественный проект «Святослав Ріхтер. Життя крізь призму цензури» – ОО «Житомирське обласне німецьке національно-культурне товариство Відегебурт»;
- Первый международный мультикультурный фестиваль «Ars Teteriv Stage» – ОО «МИСТЕЦЬКА ЛІГА»;
- «Житомирська прозова школа» – ОО «Житомирська обласна громадська організація «Ц-Твоє»;
- «Ми різні, але ми єдині!» – ОО «Дім Ветерана»;
- Благотворительный бал «Дотик» – МО «Пласт- НСОУ» в г. Житомир «Станиця Житомир»;
- Житомир театральный – ОО «Центр творчості «АНТЕНА»;
- I Международный дистанционный конкурс имени Эдварда Грига – ОО «Всеукраїнське товариство Едварда Гріга»;
- «Козацькому роду нема переводу» – ОО «Берегиня Полісся»;
- Проект «Історія країни починається з людини, історія міста – з вулиці» – ОО «Житомирська обласна спілка поляків України».
Поддержка из бюджета громады предоставляется в рамках целевой программы «Культурное пространство Житомирской объединенной территориальной громады» на 2021-2023 годы».