Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 14 Апреля 2021    09:13:35
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 14 » 08:32:54

В Житомире полмиллиона бюджетных гривен разделят между 11 общественными организациями

Сегодня, 08:42:54 124 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире полмиллиона бюджетных гривен разделят между 11 общественными организациями

 В Житомире определили победителей культурных проектов, на реализацию которых общественные организации получат финансовую поддержку из местного бюджета.

Как сообщили в городском совете, рейтинг составила конкурсная комиссия, которая оценивала предложения институтов гражданского общества.

«В соответствии с Положением о конкурсе общественных инициатив в области «Культура», финансовая поддержка из бюджета громады не должна превышать 85% общей сметной стоимости проекта», - объясняют в мэрии.

500 тыс. грн бюджетных средств распределят между 11 общественными организациями:
 
  • Создание видео контента детского мюзикла – «Нарнія - країна мрій» ОО «Житомир, зроби голосніше»;
  • I Всеукраинский конкурс-фестиваль художественного творчества «Жива душа мереживних витинанок» – ОО БО «Благодійний фонд «Надія Є»;
  • Культурно-художественный проект «Святослав Ріхтер. Життя крізь призму цензури» – ОО «Житомирське обласне німецьке національно-культурне товариство Відегебурт»;
  • Первый международный мультикультурный фестиваль «Ars Teteriv Stage» – ОО «МИСТЕЦЬКА ЛІГА»;
  • «Житомирська прозова школа» – ОО «Житомирська обласна громадська організація «Ц-Твоє»;
  • «Ми різні, але ми єдині!» – ОО «Дім Ветерана»;
  • Благотворительный бал «Дотик» – МО «Пласт- НСОУ» в г. Житомир «Станиця Житомир»;
  • Житомир театральный – ОО «Центр творчості «АНТЕНА»;
  • I Международный дистанционный конкурс имени Эдварда Грига – ОО «Всеукраїнське товариство Едварда Гріга»;
  • «Козацькому роду нема переводу» – ОО «Берегиня Полісся»;
  • Проект «Історія країни починається з людини, історія міста – з вулиці» – ОО «Житомирська обласна спілка поляків України».

Поддержка из бюджета громады предоставляется в рамках целевой программы «Культурное пространство Житомирской объединенной территориальной громады» на 2021-2023 годы».
Тэги: городской совет, общественные организации, культура, бюджет
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus