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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Апрель » 14 » 14:29:08

В Житомирской области стало меньше миллионеров: доходы больше 1 000 000 грн задекларировали 16 жителей

Вчера, 15:13:08 978 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области стало меньше миллионеров: доходы больше 1 000 000 грн задекларировали 16 жителей

 В Житомирской области за 2020 год 16 человек задекларировали более миллиона гривен дохода. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель начальника Главного управления ГНС в Житомирской области Владимир Шелест, передает "Замкова гора".

Общая сумма доходов лиц, которые в 2020 году заработали миллион и более составляет 75,4 млн грн. Почти половину от этой суммы, а это 35 млн грн, заработал житель Андрушевского района. На втором месте житель Черняховщины с 5 млн грн.

Больше всего людей, которые за 2020 год сумели заработать более миллиона, в городе Житомире.

Кроме того, в налоговой отмечают резкое падение количества людей, которые заработали более миллиона гривен, соответственно и уменьшилось количество поступлений от налога на доходы физических лиц.

"Во время декларирования за 2019 год - налог на доходы физических лиц составил почти 24 миллиона, есть значительное падение по сравнению прошлого года и 2020. Так более миллиона гривен в 2019 году задекларировали 114 человек, в 2020 - 16 граждан", - рассказал Владимир Шелест.
Тэги: Миллионер, Доходы, декларация, налоговая
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Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 23:28:13, Вчера [Материал]

Дивлячись на кількість нових будинків та елітних нових авто, то 16 чоловік смішно.
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