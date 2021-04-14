В Житомирской области стало меньше миллионеров: доходы больше 1 000 000 грн задекларировали 16 жителей

В Житомирской области за 2020 год 16 человек задекларировали более миллиона гривен дохода. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель начальника Главного управления ГНС в Житомирской области Владимир Шелест, передает "Замкова гора
".
Общая сумма доходов лиц, которые в 2020 году заработали миллион и более составляет 75,4 млн грн. Почти половину от этой суммы, а это 35 млн грн, заработал житель Андрушевского района. На втором месте житель Черняховщины с 5 млн грн.
Больше всего людей, которые за 2020 год сумели заработать более миллиона, в городе Житомире.
Кроме того, в налоговой отмечают резкое падение количества людей, которые заработали более миллиона гривен, соответственно и уменьшилось количество поступлений от налога на доходы физических лиц.
"Во время декларирования за 2019 год - налог на доходы физических лиц составил почти 24 миллиона, есть значительное падение по сравнению прошлого года и 2020. Так более миллиона гривен в 2019 году задекларировали 114 человек, в 2020 - 16 граждан"
, - рассказал Владимир Шелест.